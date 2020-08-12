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Факты / Спорт

Испанский Атлетик сообщил о шести случаях заражения Covid-19

Испанский клуб Атлетик из Бильбао сообщил, что футболисты, тренерский штаб и персонал, который работает с первой командой, во вторник сдали ПЦР-тесты и тесты на антитела перед стартом подготовки к новому сезону.

Среди результатов тестов — сразу шесть показали положительные результаты. Их отправили на самоизоляцию. На следующей неделе лица, у которых подтвердился вирус сдадут повторные тесты. О случаях инфицирования клуб сообщил в компетентные органы здравоохранения Испании.

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Одним из инфицированных футболистов стал 26-летний форвард Иньяки Уильямс. Игрок красно-белых сообщил у себя в Instagram, что болезнь проходит бессимптомно.

 

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Остальные игроки продолжают подготовку к новому сезону. Ранее о случаях инфицирования Covid-19 стало известно в мадридском Реале, Бетисе, Валенсии, Гранаде и каталонской Барселоне.

По итогам сезона-2019/20 Атлетик занял одиннадцатую строчку в турнирной таблице испанской Ла Лиги, набрав 51 очко. Чемпионом Испании стал мадридский Реал (87), опередивший Барселону на пять пунктов.

Фото: Athletic Bilbao

Источник: Athletic Bilbao

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