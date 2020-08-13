Футболисты черниговской Десны перед стартом нового сезона посетили молебен в Киево-Печерской лавре. Для команды ее провел митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел.

Вместе с футболистами на молебен отправился и главный тренер команды Александр Рябоконь.

Информации о походе в Лавру команды на официальном сайте клуба нет, но она размещена на сайте Киево-Печерской лавры.

Читайте: Я буду верен вере православной: Усик причастился у Онуфрия

После молебна футболисты и тренерский штаб приложились к иконе Успения Пресвятой Богородицы, а Павел окропил их святой водой. Также участники молебна получили от митрополита подарки — молитвословы и иконы.















Футболисты Десны посетили молебен в Лавре перед началом сезона / 4 фотографии

По итогам сезона-2019/20 черниговская Десна получила шанс сыграть в Лиге Европы-2020/21. Команда начнет свой путь в еврокубках с третьего квалификационного раунда Лиги Европы 1 сентября.

Кроме Десны в еврокубках с другого квалифай раунда Лиги Европы стартует Колос, а киевское Динамо попытается пробиться в Лигу чемпионов с третьего квалификационного раунда.

Участие в групповом этапе Лиги чемпионов обеспечил донецкий Шахтер, а луганская Заря напрямую попала к будущий розыгрыш Лиги Европы.

Источник: lavra.ua

Фото: lavra.ua