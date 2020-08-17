Матч Интер — Шахтер состоится 17 августа в 22.00 по киевскому времени.

В рамках 1/2 финала Лиги Европы Интер и Шахтер выйдут на поле стадиона Меркур Шпиль-Арена в Дюссельдорфе.

По мнению букмекеров, фаворитом матча является итальянский клуб. На то, что в финал ЛЕ пройдет Шахтер, эксперты принимают ставки с коэффициентом 5.50, а на то, что победу будет праздновать Интер — 1.60. На ничью в основное время установлен коэффициент 4.30.

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Результаты 1/4 финала ЛЕ

Шахтер в четвертьфинале Лиги Европы сыграл с Базелем, уверенно победив швейцарский клуб со счетом 4:1.

Интер выходил на поле против Байера и одолел немецкую команду со счетом 2:1.

В другой полуфинал, который состоится 16 августа, пробились Манчестер Юнайтед и Севилья.

Фото: Шахтер