Матч Інтер – Шахтар відбудеться 17 серпня о 22.00 за київським часом.

У рамках 1/2 фіналу Ліги Європи Інтер і Шахтар вийдуть на поле стадіону Меркур Шпиль-Арена в Дюссельдорфі.

На думку букмекерів, фаворитом матчу є італійський клуб. На те, що у фінал ЛЄ пройде Шахтар, експерти приймають ставки з коефіцієнтом 5.50, а на те, що перемогу святкуватиме Інтер – 1.60. На нічию в основний час встановлено коефіцієнт 4.30.

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Результати 1/4 фіналу ЛЄ

Шахтар у чвертьфіналі Ліги Європи зіграв із Базелем, впевнено перемігши швейцарський клуб із рахунком 4:1.

Інтер виходив на поле проти Байєра та здолав німецьку команду з рахунком 2:1.

До іншого півфіналу, який відбудеться 16 серпня, пробилися Манчестер Юнайтед та Севілья.

Фото: Шахтар