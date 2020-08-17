Интер — Шахтер: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги Европы
17 августа Факты ICTV проведут трансляцию матча Интер — Шахтер, который состоится в рамках полуфинала Лиги Европы 2019/20.
Из-за пандемии коронавируса формат плей-офф турнира был сокращен до одного матча, значит, путевка в финал Лиги Европы разыграется сегодня.
Игра будет проходить на нейтральном поле в немецком Дюссельдорфе без болельщиков на трибунах.
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Об Интере. Итальянский клуб проиграл титул Серии А Ювентусу, финишировав с лучшей статистикой забитых и пропущенных голов, но одно очко в результате стоило звания чемпионов Италии.
Также нерадзурри не смогли выиграть Кубок Италии, где в полуфинале их выбил Наполи.
Кроме того, Интер вылетел в этом сезоне из Лиги чемпионов, показав неудачные результаты в групповом раунде против не самой сильной Славии из Праги.
Итак, Интер имеет возможность исправить эти выступления, оказавшись в полуфинале Лиги Европы 2019/20.
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О Шахтере. Украинцы в который раз были самыми сильными во время внутренней кампании и четвертый сезон подряд сохранили чемпионство в Украинской премьер-лиге. В то же время Кубок Украины и Чемпионат Украины горнякам не достался.
В Лиге чемпионов в нынешнем сезоне, к сожалению для Шахтера, он проиграл заключительный матч группового этапа против Аталанты и вылетел из соревнований.
Впрочем, Шахтер будет доволен своими достижениями, зная, что выигрыш в УПЛ означает, что они смогут соревноваться в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
Текстовая онлайн-трансляция матча Интер — Шахтер начнется ближе к стартовому свистку, который должен прозвучать в 22.00.