Інтер – Шахтар – 5:0.

Голи: Барелла – 19-та хвилина – 1:0, Д’Амброізо – 64-а хвилина – 2:0, Мартінес – 74-а хвилина – 3:0, Лукаку – 74-а хвилина – 4:0, Лукаку – 84-а хвилина – 5:0.

Гра у першому таймі була рівною і тактичною. У обох команд майже не було моментів, але Інтер зміг забити.

Шахтар пропустив досить швидкий гол. На 19-й хвилині Барелла зробив м’який навіс у штрафний на Мартінеса, той виграв повітря у захисника і пробив головою з близької відстані в лівий нижній кут. 1:0.

У другому таймі гра не змінилася, Інтер повільно грав на своїй половині поля, а також добре перекривав гірників, не даючи футболістам українського клубу жодного простору.

Другий гол Інтер забив Шахтарю на 64-й хвилині. Д’Амброзіо під час кутового перестрибнув усіх гірників і з меж воротарського майданчика відправив м’яч головою в правий кут воріт. У Пятова не було шансів. 2:0.

Десять хвилин знадобилося нерадзуррі, щоби забити третій сухий м’яч у ворота гірників. Лукаку зробив гольовий пас на Мартінеса, а той з кута штрафного майданчика завдав удару в правий нижній кут воріт Пятова. 3:0.

Рахунок на табло став розгромним за чотири хвилини після останнього взяття воріт. Мартінес прекрасно прочитав ситуацію, впевнено покотив м’яч у штрафний майданчик на Лукаку, який першим ударом відправив м’яч у лівий нижній кут. 4:0.

На цьому Інтер не зупинився і забив п’ятий гол. На 84-й хвилині Лукаку протягнув м’яч і пробив між ніг Пятова, записавши на себе дубль. 5:0.

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Хто зіграє у фіналі Ліги Європи

Інтер зіграє у фіналі Ліги Європи з іспанською Севільєю. Матч заплановано на 21 серпня.

Півфінальний поєдинок Ліги Європи між Севільєю і Манчестер Юнайтед завершився ефектною перемогою андалусійців – 2:1.

Фото: ФК Шахтар