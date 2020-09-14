Бельгийский Гент объявил об отставке с поста наставника команды румынского специалиста Ласло Болони. Команду временно будут тренировать Вим Де Деккер и Петер Балетта.

Руководство Гента приняло решение расстаться с главным тренером команды после провального старта в чемпионате Бельгии. После пяти туров буйволы набрали лишь три пункта и занимают сейчас 16 место.

За бельгийский Гент выступают три футболиста сборной Украины: Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун.

Ранее Яремчук раскритиковал Болони за оборонительную манеру игры, а бельгийские СМИ начали писать, что украинец запроси у клуба трансфер.

Читайте: Динамо Киев — АЗ: прогноз букмекеров на матч отбора Лиги чемпионов

Впоследствии стало известно, что футболист и наставник помирились, но Яремчук не попал в заявку на домашнюю игру против Эйпена, которую буйволы проиграли со счетом 1:2.

Во вторник, 15 сентября, Гент начинает свой путь в квалификации Лиги чемпионов. Бельгийский клуб примет дома австрийский Рапид. Победитель этого матча в плей-офф встретится с кем-то из дуэта Динамо Киев — АЗ Алкмар.

Источник: KAA Gent