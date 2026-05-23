Фрегат Адмирал Эссен и ракетный носитель проекта 1239 попали в зону поражения во время атаки на российский порт Новороссийск и нефтехранилище Грушовая балка.

Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди (Мадьяр).

Поражение фрегата Адмирал Эссен и ракетного носителя проекта 1239

По информации командующего Сил беспилотных систем ВСУ, под удары украинских дронов в ночь на 23 мая попали:

Сейчас смотрят

ракетный корабль проекта 1239 в военно-морской базе Новороссийск в Краснодарском крае РФ;

фрегат Адмирал Эссен проекта 11356 в Новороссийске, однако степень поражения пока неизвестна.

По словам командующего, поражено российское нефтехранилище Грушовая балка. Отмечается, что это крупнейшее на Кавказе хранилище нефти 1,2 млн тонн нефтепродуктов.

Кроме этого, Силы беспилотных систем ВСУ поразили:

зенитный ракетный комплекс Оса в Донецке;

тыловую базу и логистический хаб Военно-воздушных сил ПВО России в населенном пункте Ровеньки Луганской области;

пункт управления беспилотниками в Олешках Херсонской области;

топливозаправщики, спецтехнику и боевые бронированные машины на временно оккупированной территории Запорожской области.

Как отметил командующий, терминал Шесхарис и нефтехранилище Грушовая балка в Новороссийске поразили во время ночной атаки Сил обороны Украины.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.