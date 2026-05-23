SpaceX провела 12-й тестовый полет Starship для предстоящих миссий на Луну
Американская компания SpaceX провела очередное испытание ракеты Starship Super Heavy V3, которую планирует использовать для предстоящих миссий на Луну.
Об этом пишет The Guardian.
Запуск ракеты Starship V3: что известно
Это был уже 12-й тестовый полет ракеты Starship, которую компания Илона Маска разрабатывает для предстоящих миссий NASA на Луну в рамках программы Artemis, а также для полетов на Марс.
Запуск ракеты был осуществлен с новой площадки космодрома Starbase на юге Техаса у границы с Мексикой 22 мая в 17:30 по местному времени.
Liftoff of Starship! pic.twitter.com/LQLdjK5V6K
— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026
В рамках миссии Starship V3 вывели в космос 20 тестовых спутников Starlink.
Часть полета сопровождалась трансляциями с камер, установленных на спутниках и на самом корабле.
Starship’s Raptor engines ignite during hot-staging separation pic.twitter.com/oNdU0Z4FQI
— SpaceX (@SpaceX) May 22, 2026
После выхода в космос корабль продолжил движение над Землей и наконец достиг района Индийского океана, где совершил контролируемое приводнение.
После контакта с водой аппарат загорелся и взорвался, однако в SpaceX заявили, что такой финал миссии был ожидаемым.
Starship V3 стала самой большой и мощной модификацией ракеты SpaceX. Ее высота составляет 124 метра.
Обновленная версия получила более мощные двигатели, новую систему управления, улучшенные топливные системы, больше камер и компьютерных систем, а также оборудование для будущей стыковки в космосе.
Также модернизировали ускоритель ракеты — он получил новые элементы управления для возвращения на Землю после запуска.
Несмотря на успешный старт, при полете возникли проблемы с частью двигателей, однако корабль смог продолжить миссию.
В SpaceX планируется сделать Starship полностью многократной ракетой для дальних космических миссий.
NASA уже выбрала Starship как один из кораблей для будущих высадок астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.
Ожидается, что миссия Artemis IV с высадкой людей на Луну может состояться в 2028 году.
Кроме того, Илон Маск неоднократно заявлял, что главная цель проекта — полеты людей на Марс.
После запуска Маск назвал миссию эпической и заявил, что команда SpaceX “забила гол для человечества”.
Напомним, в начале февраля Илон Маск заявил о смене космических приоритетов, сосредоточив внимание на Луне вместо быстрой высадки на Марс.
По его словам, полеты до Марса возможны только раз в 26 месяцев и длятся около полугода, тогда как миссии на Луну можно запускать значительно чаще — примерно каждые 10 дней, а перелет занимает около двух суток.
Это, по мнению Маска, позволит быстрее развивать технологии и строить инфраструктуру для будущих миссий.
Фото: SpaceX