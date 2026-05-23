Американская компания SpaceX провела очередное испытание ракеты Starship Super Heavy V3, которую планирует использовать для предстоящих миссий на Луну.

Об этом пишет The Guardian.

Запуск ракеты Starship V3: что известно

Это был уже 12-й тестовый полет ракеты Starship, которую компания Илона Маска разрабатывает для предстоящих миссий NASA на Луну в рамках программы Artemis, а также для полетов на Марс.

Запуск ракеты был осуществлен с новой площадки космодрома Starbase на юге Техаса у границы с Мексикой 22 мая в 17:30 по местному времени.

В рамках миссии Starship V3 вывели в космос 20 тестовых спутников Starlink.

Часть полета сопровождалась трансляциями с камер, установленных на спутниках и на самом корабле.

После выхода в космос корабль продолжил движение над Землей и наконец достиг района Индийского океана, где совершил контролируемое приводнение.

После контакта с водой аппарат загорелся и взорвался, однако в SpaceX заявили, что такой финал миссии был ожидаемым.

Starship V3 стала самой большой и мощной модификацией ракеты SpaceX. Ее высота составляет 124 метра.

Обновленная версия получила более мощные двигатели, новую систему управления, улучшенные топливные системы, больше камер и компьютерных систем, а также оборудование для будущей стыковки в космосе.

Также модернизировали ускоритель ракеты — он получил новые элементы управления для возвращения на Землю после запуска.

Несмотря на успешный старт, при полете возникли проблемы с частью двигателей, однако корабль смог продолжить миссию.

В SpaceX планируется сделать Starship полностью многократной ракетой для дальних космических миссий.

NASA уже выбрала Starship как один из кораблей для будущих высадок астронавтов на Луну в рамках программы Artemis.

Ожидается, что миссия Artemis IV с высадкой людей на Луну может состояться в 2028 году.

Кроме того, Илон Маск неоднократно заявлял, что главная цель проекта — полеты людей на Марс.

После запуска Маск назвал миссию эпической и заявил, что команда SpaceX “забила гол для человечества”.

Напомним, в начале февраля Илон Маск заявил о смене космических приоритетов, сосредоточив внимание на Луне вместо быстрой высадки на Марс.

По его словам, полеты до Марса возможны только раз в 26 месяцев и длятся около полугода, тогда как миссии на Луну можно запускать значительно чаще — примерно каждые 10 дней, а перелет занимает около двух суток.

Это, по мнению Маска, позволит быстрее развивать технологии и строить инфраструктуру для будущих миссий.

