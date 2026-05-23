Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность возобновления военных ударов по Ирану, если переговоры не дадут результата.

Об этом пишет портал Axios со ссылкой на двух американских чиновников.

США могут возобновить удары по Ирану: что известно

Как сообщает Axios, президент США Дональд Трамп в пятницу 22 мая собрал в Белом доме руководителей силовых ведомств и разведки для обсуждения дальнейших шагов в войне с Ираном.

Сейчас смотрят

По данным источников, Трамп серьезно рассматривает возможность новых военных ударов в случае, если дипломатические переговоры не принесут результата.

В то же время, переговорный процесс между сторонами описывается как сложный и без существенного прогресса.

В совещании принимали участие вице-президент Джей Ди Венс, министр обороны Пит Хегсет, директор ЦРУ Джон Рэтклифф и другие чиновники.

Госсекретарь Марко Рубио и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн отсутствовали из-за заграничных поездок и официальных мер, пишет Axios.

По данным источников, в последние дни Трамп все больше разочарован ходом переговоров и допускает сценарий решительной военной операции, после которой можно будет заявить о достижении целей.

В то же время, CBS News сообщает, что на фоне обострения ситуации часть военных и сотрудников разведки США отменили планы на выходные ко Дню памяти, ожидая возможных ударов по Ирану.

После совещания в Белом доме также был изменен график президента США — он вернулся в Вашингтон и отменил ряд частных планов, заявив о необходимости оставаться в столице в период важного периода.

Несмотря на это, официально решение о возобновлении военных действий пока не принято, а переговоры между сторонами продолжаются.

Накануне американский президент заявил, что из-за государственных дел не поедет на свадьбу своего сына Дональда Трампа-младшего и модели Беттины Андерсон, которая запланирована на эти выходные.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.