Представителей ТЦК, избивших ветерана войны в Киеве, переведут в боевые подразделения.

Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.

В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что в интернете распространяется информация об избиении ветерана войны Артема Морозова представителями ТЦК и СП Шевченковского района Киева.

– Во время осуществления мер оповещения между военнослужащим ТЦК и ветераном войны возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая в этом случае не может быть ничем оправдана, – говорится в сообщении.

Как утверждают в Сухопутных войсках ВСУ, виновных в инциденте с ветераном в Киеве переведут в боевые подразделения.

Кроме того, полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий представителя ТЦК. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса.

По информации Сухопутных войск ВСУ, потерпевшему предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

В пятницу, 22 мая, после избиения ветерана в Киеве во время проведения оповещения ТЦК в Шевченковском районе начали уголовное производство.

