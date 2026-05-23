Избиение ветерана в Киеве: представителей ТЦК переведут в боевые подразделения
- Представителей Шевченковского ТЦК Киева, применивших физическую силу против ветерана войны Артема Морозова, переведут в боевые подразделения.
- По факту конфликта полиция уже начала уголовное производство, а потерпевшему предоставили направление на судебно-медицинскую экспертизу.
Об этом сообщает командование Сухопутных войск ВСУ.
Избиение ветерана в Киеве: что будет с представителями ТЦК
В Сухопутных войсках ВСУ рассказали, что в интернете распространяется информация об избиении ветерана войны Артема Морозова представителями ТЦК и СП Шевченковского района Киева.
– Во время осуществления мер оповещения между военнослужащим ТЦК и ветераном войны возникла конфликтная ситуация. Военнослужащий применил физическую силу, которая в этом случае не может быть ничем оправдана, – говорится в сообщении.
Кроме того, полиция начала уголовное производство по факту неправомерных действий представителя ТЦК. Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статье 125 Уголовного кодекса.
По информации Сухопутных войск ВСУ, потерпевшему предоставили направление для прохождения судебно-медицинской экспертизы, чтобы установить степень тяжести телесных повреждений. В настоящее время продолжается досудебное расследование.
В пятницу, 22 мая, после избиения ветерана в Киеве во время проведения оповещения ТЦК в Шевченковском районе начали уголовное производство.