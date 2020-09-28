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Роналду первым в истории забил 450 мячей в топ-5 лигах Европы

Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 450 голов в топ-5 европейских лигах.

Это достижение покорилось 35-летнему португальцу во втором туре итальянской Серии А в матче против римской Ромы (2:2).

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Чтобы забить 450 голов Роналду понадобилось 554 матча. В Серии А за туринский клуб он забил 55 мячей, за мадридский Реал отличился 311 раз в испанской Ла Лиге, а также на его счету 84 точных удара в Манчестер Юнайтед в английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне 2020/21 Криштиану забил трижды в двух матчах.

Ближайшим преследователем Роналду является аргентинский форвард каталонской Барселоны Лионель Месси который в 486 матчах отметился 445 раз.

Криштиану Роналду перебрался в туринский Ювентус летом 2018 года из мадридского Реала. Сумма трансфера составила €117 млн. Контракт португальца с бьянаконери заключен до лета 2022 года.

Фото: Dreamstime

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