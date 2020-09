Форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, который забил 450 голов в топ-5 европейских лигах.

Это достижение покорилось 35-летнему португальцу во втором туре итальянской Серии А в матче против римской Ромы (2:2).

Чтобы забить 450 голов Роналду понадобилось 554 матча. В Серии А за туринский клуб он забил 55 мячей, за мадридский Реал отличился 311 раз в испанской Ла Лиге, а также на его счету 84 точных удара в Манчестер Юнайтед в английской Премьер-лиге.

В текущем сезоне 2020/21 Криштиану забил трижды в двух матчах.

Ronaldo now has 450 goals in Europe’s top five leagues pic.twitter.com/taz9VIGu1b

— B/R Football (@brfootball) September 27, 2020