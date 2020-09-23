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Без Месси и Роналду: УЕФА назвал тройку претендентов на награду футболист сезона

УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшего игрока сезона-2019/20.

За приз поспорят хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски и его партнер по команде голкипер Мануэль Нойер.

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В топ-10 лучших также попали: Лионель Месси (Барселона, 53 голоса), Неймар (ПСЖ, 53), Томас Мюллер (Бавария, 41), Килиан Мбаппе (ПСЖ, 39), Алькантара (Бавария/Ливерпуль, 27), Йозуа Киммих (Бавария, 26), Криштиану Роналду (Ювентус, 25)

Кто станет лучшим футболистом сезона, а также обладателями индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов сезона-2019/20 станет известно 1 октября во время жеребьевки группового этапа ЛЧ в Ньоне.

Шорт-лист претендентов на другие награды:

  • Лучшая футболистка сезона: Люси Бронз (Манчестер Сити), Венди Ренар (Олимпик Лион), Пернилле Хардер (Челси)
  • Лучший тренер сезона в мужском футболе: Юрген Клопп (Ливерпуль), Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Ганс-Дитер Флик (Бавария)
  • Лучший тренер сезона в женском футболе: Луис Кортес (Барселона), Стефан Лерх (Вольфсбург), Жан-Люк Вассер (Олимпик Лион)
  • Лучший вратарь Лиги чемпионов: Хесус Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико)
  • Лучший защитник Лиги чемпионов: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммо (все — Бавария)
  • Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара (Бавария)
  • Лучший форвард Лиги чемпионов: Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе, Неймар (ПСЖ)
  • Лучший вратарь женской Лиги чемпионов: Сара Буадди (Олимпик Лион), Кристиана Эндлер (ПСЖ), Сандра Паньос (Барселона)
  • Лучший защитник женской Лиги чемпионов: Люси Бронз (Манчестер Сити), Лена Гесслинг (Вольфсбург), Венди Ренар (Олимпик Лион)
  • Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов: Сара Бьерк Гуннарсдоттир, Дженнифер Марожан (Олимпик Лион), Александра Попп (Вольфсбург)
  • Лучший нападающий женской Лиги чемпионов: Дельфин Каскарино (Олимпик Лион), Вивианн Мидема (Арсенал), Пернилле Хардер (Челси)
  • Лучший игрок Лиги Европы: Эвер Банега (Севилья/Аш-Шабаб), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Ромелу Лукаку (Интер).

Шорт-лист на мужскую награду составило жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).

Источник: УЕФА

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