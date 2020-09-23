Без Месси и Роналду: УЕФА назвал тройку претендентов на награду футболист сезона

УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшего игрока сезона-2019/20.
За приз поспорят хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски и его партнер по команде голкипер Мануэль Нойер.
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В топ-10 лучших также попали: Лионель Месси (Барселона, 53 голоса), Неймар (ПСЖ, 53), Томас Мюллер (Бавария, 41), Килиан Мбаппе (ПСЖ, 39), Алькантара (Бавария/Ливерпуль, 27), Йозуа Киммих (Бавария, 26), Криштиану Роналду (Ювентус, 25)
NOMMÉS : Joueur de l’année UEFA 2019/20
Kevin De Bruyne (Manchester City)
Robert Lewandowski (Bayern)
Manuel Neuer (Bayern)
#UEFAawards, le lauréat connu lors du #TirageLdC le 1er octobre https://t.co/bROShclhBO
— L’UEFA ???????? (@UEFAcom_fr) September 23, 2020
Кто станет лучшим футболистом сезона, а также обладателями индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов сезона-2019/20 станет известно 1 октября во время жеребьевки группового этапа ЛЧ в Ньоне.
Шорт-лист претендентов на другие награды:
- Лучшая футболистка сезона: Люси Бронз (Манчестер Сити), Венди Ренар (Олимпик Лион), Пернилле Хардер (Челси)
- Лучший тренер сезона в мужском футболе: Юрген Клопп (Ливерпуль), Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Ганс-Дитер Флик (Бавария)
- Лучший тренер сезона в женском футболе: Луис Кортес (Барселона), Стефан Лерх (Вольфсбург), Жан-Люк Вассер (Олимпик Лион)
- Лучший вратарь Лиги чемпионов: Хесус Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико)
- Лучший защитник Лиги чемпионов: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммо (все — Бавария)
- Лучший полузащитник Лиги чемпионов: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара (Бавария)
- Лучший форвард Лиги чемпионов: Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе, Неймар (ПСЖ)
- Лучший вратарь женской Лиги чемпионов: Сара Буадди (Олимпик Лион), Кристиана Эндлер (ПСЖ), Сандра Паньос (Барселона)
- Лучший защитник женской Лиги чемпионов: Люси Бронз (Манчестер Сити), Лена Гесслинг (Вольфсбург), Венди Ренар (Олимпик Лион)
- Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов: Сара Бьерк Гуннарсдоттир, Дженнифер Марожан (Олимпик Лион), Александра Попп (Вольфсбург)
- Лучший нападающий женской Лиги чемпионов: Дельфин Каскарино (Олимпик Лион), Вивианн Мидема (Арсенал), Пернилле Хардер (Челси)
- Лучший игрок Лиги Европы: Эвер Банега (Севилья/Аш-Шабаб), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Ромелу Лукаку (Интер).
Шорт-лист на мужскую награду составило жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).