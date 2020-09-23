Без Месси и Роналду: УЕФА назвал тройку претендентов на награду футболист сезона

УЕФА объявил тройку номинантов на награду лучшего игрока сезона-2019/20.

За приз поспорят хавбек Манчестер Сити Кевин Де Брюйне, форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски и его партнер по команде голкипер Мануэль Нойер.

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В топ-10 лучших также попали: Лионель Месси (Барселона, 53 голоса), Неймар (ПСЖ, 53), Томас Мюллер (Бавария, 41), Килиан Мбаппе (ПСЖ, 39), Алькантара (Бавария/Ливерпуль, 27), Йозуа Киммих (Бавария, 26), Криштиану Роналду (Ювентус, 25)

NOMMÉS : Joueur de l’année UEFA 2019/20 Kevin De Bruyne (Manchester City)

Robert Lewandowski (Bayern)

Manuel Neuer (Bayern) #UEFAawards, le lauréat connu lors du #TirageLdC le 1er octobre https://t.co/bROShclhBO — L’UEFA ???????? (@UEFAcom_fr) September 23, 2020

Кто станет лучшим футболистом сезона, а также обладателями индивидуальных наград по позициям в Лиге чемпионов сезона-2019/20 станет известно 1 октября во время жеребьевки группового этапа ЛЧ в Ньоне.

Шорт-лист претендентов на другие награды:

Лучшая футболистка сезона : Люси Бронз (Манчестер Сити), Венди Ренар (Олимпик Лион), Пернилле Хардер (Челси)

: Люси Бронз (Манчестер Сити), Венди Ренар (Олимпик Лион), Пернилле Хардер (Челси) Лучший тренер сезона в мужском футболе : Юрген Клопп (Ливерпуль), Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Ганс-Дитер Флик (Бавария)

: Юрген Клопп (Ливерпуль), Юлиан Нагельсманн (РБ Лейпциг), Ганс-Дитер Флик (Бавария) Лучший тренер сезона в женском футболе : Луис Кортес (Барселона), Стефан Лерх (Вольфсбург), Жан-Люк Вассер (Олимпик Лион)

: Луис Кортес (Барселона), Стефан Лерх (Вольфсбург), Жан-Люк Вассер (Олимпик Лион) Лучший вратарь Лиги чемпионов : Хесус Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико)

: Хесус Навас (ПСЖ), Мануэль Нойер (Бавария), Ян Облак (Атлетико) Лучший защитник Лиги чемпионов : Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммо (все — Бавария)

: Давид Алаба, Альфонсо Дэвис, Йозуа Киммо (все — Бавария) Лучший полузащитник Лиги чемпионов : Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара (Бавария)

: Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити), Томас Мюллер, Тьяго Алькантара (Бавария) Лучший форвард Лиги чемпионов : Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе, Неймар (ПСЖ)

: Роберт Левандовски (Бавария), Килиан Мбаппе, Неймар (ПСЖ) Лучший вратарь женской Лиги чемпионов : Сара Буадди (Олимпик Лион), Кристиана Эндлер (ПСЖ), Сандра Паньос (Барселона)

: Сара Буадди (Олимпик Лион), Кристиана Эндлер (ПСЖ), Сандра Паньос (Барселона) Лучший защитник женской Лиги чемпионов : Люси Бронз (Манчестер Сити), Лена Гесслинг (Вольфсбург), Венди Ренар (Олимпик Лион)

: Люси Бронз (Манчестер Сити), Лена Гесслинг (Вольфсбург), Венди Ренар (Олимпик Лион) Лучший полузащитник женской Лиги чемпионов : Сара Бьерк Гуннарсдоттир, Дженнифер Марожан (Олимпик Лион), Александра Попп (Вольфсбург)

: Сара Бьерк Гуннарсдоттир, Дженнифер Марожан (Олимпик Лион), Александра Попп (Вольфсбург) Лучший нападающий женской Лиги чемпионов : Дельфин Каскарино (Олимпик Лион), Вивианн Мидема (Арсенал), Пернилле Хардер (Челси)

: Дельфин Каскарино (Олимпик Лион), Вивианн Мидема (Арсенал), Пернилле Хардер (Челси) Лучший игрок Лиги Европы: Эвер Банега (Севилья/Аш-Шабаб), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Ромелу Лукаку (Интер).

Шорт-лист на мужскую награду составило жюри, в которое вошли 80 тренеров клубов-участников группового этапа Лиги чемпионов-2019/20 (32) и Лиги Европы-2019/20 (48), а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА, отобранных ассоциацией европейских спортивных изданий (ESM).