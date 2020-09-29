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Динамо Киев — Гент: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф отбора Лиги чемпионов

Динамо Киев — Гент: онлайн-трансляция ответного матча плей-офф отбора Лиги чемпионов

Киевское Динамо и бельгийский Гент 29 сентября сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках матча плей-офф отборочного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В первом матче, который состоялся 23 сентября в Генте на Геламко Арене, бело-синие одержали минимальную победу над буйволами со счетом 2:1. За Динамо голами в матче отличились Владислав Супряга и Карлос Де Пена.

Читайте: Где смотреть Динамо Киев — Гент

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Мирчи Луческу. На победу Динамо принимают ставки с коэффициентом 1.89. Успех бельгийского клуба оценивают в 3.75. Ничейный исход встречи в основное время — 3.90.

У Гента точно не сыграет из-за дисквалификации украинский хавбек Роман Безус, который в первой игре заработал удаление.

Матч в Киеве доверили судить польской бригаде арбитров во главе с Шимоном Марчиняком. Ему будут помогать его соотечественники Павел Сокольницкий и Томаш Листкевич. Четвертый арбитр матча — Павел Рачковский.

Текстовая онлайн-трансляция матча Динамо Киев — Гент начнется ближе до стартового свистка, который должен прозвучать в 22.00.

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