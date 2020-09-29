В ответном матче плей-офф квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21 киевское Динамо будет принимать бельгийский Гент. Игра состоится 29 сентября в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 22.00 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и Воля TV. Также Игру покажут белорусский канал Беларусь 5 и российский Матч! ТВ.

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Также за текстовой трансляцией матча можно будет наблюдать на сайте Факты ICTV. Она начнется за несколько минут до стартового свистка.

В повторе встречу можно будет посмотреть 30 сентября на телеканале Футбол 2 в 9.25 и на канале Футбол 1 в 19.10.

Все матчи плей-офф отбора Лиги чемпионов играют в формате двух встреч. Победитель этого противостояния выйдет в групповой этап турнира.

В первой встрече, которая состоялась неделю назад в Генте на стадионе Геламко Арена минимальную победу со счетом 2:1 праздновали гости из Киева. Голами в матче отличились Владислав Супряга и Карлос Де Пена.