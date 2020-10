Чемпион UFC россиянин Хабиб Нурмагомедов и американский боец ​​Джастин Гэтжи провели процедуру взвешивания накануне боя в рамках турнира UFC 254.

Оба бойца показали одинаковый вес 155 фунтов (70,3 кг) перед титульным боем в весе до 70,3 кг. Впрочем, чтобы уложиться в вес российском бойцу пришлось раздеться догола и попросить у организаторов специальное полотенце.

155lbs.

Championship weight.

HUGE statement.

Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night

