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Факти / Спорт

Нурмагомедову довелося роздягнутися догола, щоб вкластися у ліміт ваги

Чемпіон UFC росіянин Хабіб Нурмагомедов та американський боєць Джастін Гетжі провели процедуру зважування напередодні бою в рамках турніру UFC 254.

Обидва бійці показали однакову вагу 155 фунтів (70,3 кг) перед титульним боєм у вазі до 70,3 кг. Втім, щоб вкластися у вагу російському бійцю довелося роздягнутися догола та попросити в організаторів спеціальний рушник.

Американцю на зважуванні не довелося роздягатися до гола і він залишився у спідній білизні.

Допустимі показники для легкої категорії у бою є 146-155 фунтів.

Відомо, що перед поєдинком Нурмагомедов зігнав 8.5 кг за останні шість днів. Перед боєм проти американця Дастіна Пор’є у вересні 2019 року Хабіб провів аналогічну процедуру.

Читайте: Де дивитися бій Хабіб — Гетжі

Бій Нурмагомедов – Гетжі очолить бійцівський вечір в рамках турніру UFC 254, який відбудеться 24 жовтня в Абу-Дабі на острові Яс.

Досі російський боєць не зазнав поразок в октагоні, вигравши всі 28 поєдинків. У Гетжі в активі 23 перемоги та дві поразки.

Хто фаворит бою Хабіб – Гетжі?

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є російський боєць. Ставки на перемогу Нурмагомедова приймають з коефіцієнтом 1.29. Тоді як успіх американця Гетжі оцінюється котируванням 3.99.

Для Нурмагомедова цей бій стане третім захистом титулу чемпіона UFC, який він завоював у 2018 році.

Фото: Getty Images

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