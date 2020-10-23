Чемпіон UFC росіянин Хабіб Нурмагомедов та американський боєць Джастін Гетжі провели процедуру зважування напередодні бою в рамках турніру UFC 254.

Обидва бійці показали однакову вагу 155 фунтів (70,3 кг) перед титульним боєм у вазі до 70,3 кг. Втім, щоб вкластися у вагу російському бійцю довелося роздягнутися догола та попросити в організаторів спеціальний рушник.

155lbs.

Championship weight.

HUGE statement. Khabib Nurmagomedov is first on the scale for his fight with Justin Gaethje tomorrow night 7pm UK start time! Click here to buy #UFC254 on BT Sport Box Office https://t.co/LmdecOCthi pic.twitter.com/6HMpkN4PkK — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 23, 2020

Американцю на зважуванні не довелося роздягатися до гола і він залишився у спідній білизні.

No problem making championship weight for The Highlight Justin Gaethje looks great on the scales and will be looking to make history against Khabib tomorrow night 7pm UK start time! Click here to buy #UFC254 on BT Sport Box Office https://t.co/LmdecOCthi pic.twitter.com/oo7ZzbLJJm — UFC on BT Sport (@btsportufc) October 23, 2020

Допустимі показники для легкої категорії у бою є 146-155 фунтів.

Відомо, що перед поєдинком Нурмагомедов зігнав 8.5 кг за останні шість днів. Перед боєм проти американця Дастіна Пор’є у вересні 2019 року Хабіб провів аналогічну процедуру.

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Бій Нурмагомедов – Гетжі очолить бійцівський вечір в рамках турніру UFC 254, який відбудеться 24 жовтня в Абу-Дабі на острові Яс.

Досі російський боєць не зазнав поразок в октагоні, вигравши всі 28 поєдинків. У Гетжі в активі 23 перемоги та дві поразки.

Хто фаворит бою Хабіб – Гетжі?

На думку букмекерів, фаворитом протистояння є російський боєць. Ставки на перемогу Нурмагомедова приймають з коефіцієнтом 1.29. Тоді як успіх американця Гетжі оцінюється котируванням 3.99.

Для Нурмагомедова цей бій стане третім захистом титулу чемпіона UFC, який він завоював у 2018 році.