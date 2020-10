Чемпіон UFC росіянин Хабіб Нурмагомедов та американський боєць Джастін Гетжі провели процедуру зважування напередодні бою в рамках турніру UFC 254.

Обидва бійці показали однакову вагу 155 фунтів (70,3 кг) перед титульним боєм у вазі до 70,3 кг. Втім, щоб вкластися у вагу російському бійцю довелося роздягнутися догола та попросити в організаторів спеціальний рушник.

