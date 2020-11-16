Сборная Украины во вторник, 17 ноября, встретится с командой Швейцарии в рамках матча шестого тура группового этапа Лиги наций УЕФА сезона-2020/21. Игра состоится в Люцерне на стадионе Свисспорарена. Начало встречи в 21.45 по киевскому времени.

По мнению букмекеров, фаворитами матча являются подопечные Владимира Петковича. На победу Швейцарии принимают ставки с коэффициентом 1.74. Успех сине-желтых оценивают в 4.90. Ничейный результат встречи — 3.85.

Читайте: Лига наций-2020/21: календарь и результаты матчей

На то, что швейцарцы первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.49, а на подопечных Андрея Шевченко — 2.65.

Матч в Люцерне доверили судить греческой бригаде арбитров во главе с рефери Анастасиосом Сидиропулосом. Ему будут ассистировать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Василис Фотиас.

Турнирную таблицу четвертой группы элитного дивизиона возглавляет сборная Германии, имея в активе девять очков, следом расположились Испания (8) и Украина (6), а четвертой идет Швейцария (3).

Фото: УАФ