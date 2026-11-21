Взрывы в Киеве 21 ноября прогремели во время утренней ракетной атаки России.

Об этом сообщила Киевская городская военная администрация (КГВА).

Взрывы в Киеве 21 ноября: что известно

Утром 21 ноября российские войска нанесли ракетный удар по Киеву. В Подольском районе столицы в результате удара загорелись два частных жилых дома.

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Около 05:38 мониторинговые каналы зафиксировали воздушную цель, которая двигалась в сторону Киева.

Впоследствии появились сообщения о возможных пусках ракет типа Искандер из Брянской области РФ.

Также мониторинговые каналы предполагали, что российские войска могли применить сверхзвуковую ракету 3М55 Оникс. Однако официального подтверждения типа примененного вооружения пока нет.

По уточненным данным, в Подольском районе из-за падения обломков загорелся частный жилой дом. В Соломенском районе обломки упали на открытой территории, возгорания не произошло. В результате взрывов в Киеве 21 ноября пострадали два человека. Одного из раненых медики госпитализировали. На местах работают экстренные службы. Окончательные последствия взрывов в Киеве 21 ноября уточняются. В пяти районах Киева возникли перебои с водоснабжением Из-за взрывов в Киеве 21 ноября в Голосеевском, Святошинском, Соломенском, Шевченковском и Подольском районах столицы наблюдается снижение давления в водопроводных сетях или временное отсутствие водоснабжения. Специалисты Киевводоканала работают над стабилизацией водоснабжения и восстановлением нормального давления в сетях. Жители столицы могут набрать питьевую воду в городских бюветах. Адреса ближайших бюветных комплексов можно найти на электронной карте Киевводфонда.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото : ГСЧС

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