Английский Ливерпуль 17 ноября торжественно открыл новый тренировочный центр AXA Training Centre. Его строительство продолжалось всего 722 дня.

Это событие мерсисайдцы отпраздновали установкой на новом объекте стальной капсулы времени, которая содержит памятные предметы в истории клуба, благодаря которым клуб имеет имя и традиции. Ее должны открыть через 50 лет, чтобы показать игрокам красных в будущем команду, которая преуспевала со значком LFC.

Капсулу разместили у входа к объекту и пометили специальной мемориальной доской.

A new era begins

Welcome to the @AXA Training Centre… pic.twitter.com/mmu0To8IOK

— Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020