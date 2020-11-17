Английский Ливерпуль 17 ноября торжественно открыл новый тренировочный центр AXA Training Centre. Его строительство продолжалось всего 722 дня.

Это событие мерсисайдцы отпраздновали установкой на новом объекте стальной капсулы времени, которая содержит памятные предметы в истории клуба, благодаря которым клуб имеет имя и традиции. Ее должны открыть через 50 лет, чтобы показать игрокам красных в будущем команду, которая преуспевала со значком LFC.

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Капсулу разместили у входа к объекту и пометили специальной мемориальной доской.

— После того, как мы тепло попрощались с Мэлвудом на прошлой неделе, мы рады начать новую эру в истории клуба. Впервые в истории наша первая команда будет тренироваться на одной базе с игроками нашей академии, — сказал управляющий директор Ливерпуля Энди Хьюз.

A new era begins Welcome to the @AXA Training Centre… pic.twitter.com/mmu0To8IOK — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

Новая тренировочная база мерсисайдцев имеет площадь 9,2 тыс. м². На ней будет тренироваться главная команда Ливерпуля и молодежная U-23.

Центр имеет три полноразмерных поля, специальные зоны для голкиперов и разминки, два тренажерных зала, комплекс гидротерапии, специальные спортивные и реабилитационные комплексы. Он также включает помещения для пресс-конференций, офисные помещения и зоны для телестудий.

— Сегодня действительно особый день для команды. Здание замечательное, и тот, кто будет иметь возможность его посетить, будет поражен, — сказал главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп.

Также пресс-служба ливерпульского клуба показала, как будет выглядеть офис наставника команды Клоппа. В помещении есть телевизор, два дивана и кресла красного цвета, а также небольшой столик. В другой комнате также есть стол и телевизор, а вид из окна выходит на тренировочное поле.

New office for the boss pic.twitter.com/RZGmxdzHPz — Liverpool FC (@LFC) November 17, 2020

Одной из причин, почему Ливерпуль решил покинуть тренировочную базу в Мэлвуде, где футболисты мерсисайдцев тренировались с 1950-х, и переехать в Керкби стало то, что там тренируются футболисты академии. Таким образом, юные футболисты будут тренироваться бок о бок с основой.

В текущем сезоне чемпионата Англии Ливерпуль после восьми туров имеет в своем активе 17 пунктов и занимает третью строчку турнирной таблицы. Лидером АПЛ является Лестер (18), вторым идет Тоттенхэм (17). В следующем туре чемпионата Ливерпуль на Энфилде примет Лестер. Игра состоится 22 ноября.