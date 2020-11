Лана Дель Рей перепела YNWA для документального фильма о Ливерпуле

Шестикратная номинантка на награду Grammy Лана Дель Рей перепела легендарный гимн Ливерпуля — You’ll Never Walk Alone.

Акапельная версия песни в исполнении американской певицы появится в документальной ленте о Ливерпуле.

На своей странице в Instagram певица опубликовала винтажное видео, где она исполняет а капелла YNWA.

Про документальный фильм почти ничего не известно, но, очевидно, это будет анонсирован ранее Ливерпулем фильм The End of the Storm, который выйдет 30 ноября и расскажет о первом за 30 лет чемпионстве красных в английской Премьер-лиге.

Лана Дель Рей является поклонницей Ливерпуля. Об этом певица призналась в 2013 году, когда посетила на Энфилде матч мерсисайдцев против Тоттенхэма, который завершился победой хозяев поля со счетом 3:2. После той победы Лана сделала снимок с автором победного гола и капитаном команды Стивеном Джеррардом.

You’ll Never Walk Alone

Эту композицию написали еще в 1945 году американские композиторы Ричард Роджерс и Оскар II Хаммерстайн для мюзикла Карусель. Роджерс написал ее после смерти своего лучшего друга.

В разные годы ее исполняли великие музыканты, среди которых: Фрэнк Синатра, Луи Армстронг, Нина Симон, Элвис Пресли, Рэй Чарльз, Марио Ланца, Джуди Гарленд, Барбра Стрейзанд, Джонни Кэш, Рой Орбисон, Арета Франклин, Pink Floyd, Dropkick Murphys.

Настоящую славу композиции принес ливерпульская бит-группа Gerry and the Pacemakers, которые в начале 1960-х записали свою версию YNWA. В октябре 1963 года сингл с этой песней занял первое место в чартах Великобритании и продержался там четыре недели.

Песня очень понравилась тогдашнему тренеру мерсисайдцев Биллу Шенкли и он включал ее футболистам перед матчами.

Вскоре композиция стала гимном болельщиков Ливерпуля, которые выполняют ее перед началом футбольного матча и перед финальным свистком. Слова You’ll Never Walk Alone нанесены на эмблему клуба и ворота стадиона Энфилд, названные в честь Шенкли.