Огляд іспанської преси після матчу Динамо Київ — Барселона

Киевское Динамо в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов уступило каталонской Барселоне в Киеве со счетом 0:4. Хотя блаугранас приехали в Украину не оптимальным составом, испанская пресса уделила матчу немало внимания.

Факты ICTV собрали обзор испанских СМИ после матча Динамо Киев — Барселона.

“Случайный” состав Барселоны уничтожает Динамо за 18 минут

Sport.es

Термометр показывал 3°С, а пальцы каталонских журналистов напоминали сталактиты. Команда Кумана начала игру организованно, хотя для трех игроков блаугранас это был первый выход в стартовом составе. Подобный состав более свойствен для предсезонного спарринга, чем для матча четвертого тура Лиги чемпионов.

В первые 20 минут мало, что удавалось сделать. Атакующие комбинации от Педри и Коутинью — единственное, что беспокоило украинскую оборону. Динамо ответило ударом Де Пены в ногу Тер Штеген. Совершенно незаметным выглядел Тринкау, а вот Дест был очень активным. Последние опасные действия первого тайма провела команда Луческу, но удар Де Пены парировал Тер Штеген.

Температура в украинской столице продолжала падать, но рисунок игры Кумана во втором тайме вышел “теплым”. 0:1 после взятия ворот Дестом поломали все планы Луческу на игру. Через пять минут после розыгрыша углового Брейтуэйт сделал счет 0:2.

Казалось, что на этом фестиваль голов закончился, но после фола Попова арбитр указал на пенальти, которая взялся бить датчанин. Последние минуты показались спокойными, а Куман наслаждался сладким вкусом победы. В компенсированное время Гризманн нашел момент, чтобы забить четвертый мяч.

Будущее начинается в Киеве

AS

Куман играет с командой В и без проблем одерживает победу, которая обеспечивает участие блаугранас в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Команда Барселоны, победившей 0:4 отметила, что будущее этой команды, каким бы оно ни было, должно проходить через ту составляющую, которая была заложена в Киеве. Блаугранас завоевали билет в 1/8 финала с такими футболистами, как Дест, Мингеса, Пуч, Педри, Де ла Фуэнте, Аленья и Тринкау.

Перед матчем Куман заявил, что ситуация в группе удобная для риска. Он оставил Месси и Де Йонга в Барселоне, а Альбу и Гризманна на скамейке запасных. В результате в стартовой одинадцатке был только один игрок, который играл в финале ЛЧ в 2015 году против Ювентуса — это вратарь Тер Штеген.

Именно поэтому команда в начале выглядела более энергично, эффективно и смогла расшатать соперника. В первом тайме Динамо почти не участвовало в атакующих действиях, за исключением нескольких моментов. Конечно, перед перерывом Барселона, уже традиционно, наблюдала за игрой соперника, но действия хозяев ни к чему не привели.

Во втором тайме Барса использовала высокий темп и смогла исправить свои неудачные попытки в атаке. Решение пришло ниоткуда. К атаке подключился молодой Дест, пожалуй, одержимый духом Белетти (для сравнения с Дани Алвесом еще рано), чтобы отправить мяч в сетку ворот Бущана. Гол разбудил Барсу, которая через пять минут воспользовалась угловым ударом — голом отметился Брейтуэйт.

При счете 0:2 Куман провел замены и выпустил Пуча, Гризманна и Альбу. Барселона не изменила рисунок игры даже после выхода малоизвестного Матеуса. Блаугранас повели 3:0 после реализованного пенальти Брейтуэйта.

Затем Гризманн забил четвертый гол, вернув Динамо должок за счет 4:0, с которым команда в составе Шевченко и Реброва переиграла Барселону 23 года назад.

В 1/8 финала с командой В

Marca

Переполненная запасными игроками, Барселона в Киеве вышла в плей-офф Лиги чемпионов. Остается только узнать, на каком месте финиширует Барса в групповом этапе.

Одержав четыре победы на старте сезона ЛЧ, Барселона повторила свой лучший старт в турнире сезона-2002/03. Это поможет на несколько дней забыть о неуверенности в Ла Лиге. Из-за травм и отдыха некоторых игроков в стартовой одинадцатке было всего четыре игрока основы: Тер Штеген, Ленгле, Коутинью и Педри. Матч на Олимпийском стал шансом для многих игроков.

Резервный состав Барселоны от начала матча взял инициативу в свои руки. Динамо оставалось только искать пробелы у Барселоны, а затем атаковать. Несмотря на очевидное преимущество гостей, они почти не создали опасности в первом тайме у ворот Динамо — всего несколько ударов от Коунтинью и Тринкау.

Подопечные Луческу тоже не чувствовали себя комфортно на поле, поэтому Тер Штеген почти не приходилось вступать в игру, которая не войдет в историю.

После перерыва все изменилось. Обе команды вышли с другим настроением и украинцы в первые пять минут бывали у ворот гостей чаще, чем за весь первый тайм. Мингеса помешал киевлянам открыть счет, а в составе Барселорны точно прострелил Дест. Затем Брейтуэйт отметился дублем — после розыгрыша углового и с пенальти.

Не промахнулся и Гризманн из-за пределов штрафной, установив финальный счет 4:0 в пользу Барселоны.

Источник: Sport.es, Marca, AS