В ближайшие дни в Украине синоптическая ситуация будет обуславливать переход на погоду поздней осенью с определенными зимними проявлениями.

В воскресенье и понедельник ожидается усложнение погодных условий — дожди будут переходить в мокрый снег. Местами уже может наблюдаться налипание мокрого снега и гололедица.

С понедельника в центральных и северо-западных областях может начать образовываться снежный покров, а температуры будут становиться все ниже. К концу следующей недели на северо-востоке местами будет 10-14° мороза.

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Более детально о прогнозе погоды в Украине на 10 дней эксклюзивно для Фактов ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Прогноз погоды в Украине на выходные

В субботу, 21 ноября, в Украине будет облачно с прояснениями.

– С 21 ноября с северо-запада к нам уже будет перемещаться атмосферный фронт, он будет холодным, и за ним начнет распространяться холодный воздух. Давление будет испытывать колебания, влажность будет оставаться высокой, а вот температура будет постепенно снижаться, — отмечает эксперт.

Ночью в северо-восточной части пройдет умеренный дождь, в западных областях ожидается небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории — без существенных осадков.

Днем пройдет небольшой дождь, в южных и восточных областях без существенных осадков.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, в Карпатах и ​​восточных областях ночью и в большинстве центральных и Запорожской областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°, в западных и северных областях 2-7° тепла. В Карпатах в течение суток около 0°.

В воскресенье, 22 ноября, облачно с прояснениями.

Ночью в Украине, кроме запада, днем ​​в северной части пройдет небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. Ночью и утром в западных, северных и в большинстве центральных областей на дорогах местами ожидается гололедица.

Ветер будет преимущественно юго-западным, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем ​​0-5° тепла. В южной части, восточных и Днепропетровской областях ночью и днем ​​будет 2-8° тепла.

Прогноз погоды на 23-25 ​​ноября

В понедельник, 23 ноября, будет облачно.

Ночью в северных областях пройдет небольшой снег, на юго-западе страны ожидается умеренный дождь, на остальной территории — без существенных осадков.

Днем в северных и большинстве западных областей пройдет небольшой снег, на остальной территории умеренный, в южных и восточных областях местами прогнозируется значительный дождь, в центральных областях сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица.

В западных, северных и большинстве центральных областей на дорогах местами гололедица.

– И, к слову, 23 ноября во время прохождения южного циклона также могут быть порывы ветра. В южной части местами они будут достигать 15-20 м/с. А 24 ноября такой тенденции уже не будет, однако понижение температуры продолжится, — говорит Наталья Птуха.

Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза, днем ​​0-5° тепла. В южной части ночью 3-8° тепла, днем ​​8-13°. В Карпатах в течение суток будет 1-6° мороза.

Во вторник, 24 ноября, будет облачно с прояснениями.

Ночью ожидается умеренный, на востоке страны местами сильный дождь с мокрым снегом, в западных областях будет небольшой снег. Днем в Украине кроме юга и востока пройдет небольшой снег.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

Температура ночью и днем ​​от 4° мороза до 2° тепла (ночью на востоке, днем ​​на крайнем юге страны 2-7° тепла). В Карпатах в течение суток будет 3-8° мороза.

В среду, 25 ноября, будет облачно с прояснениями.

На западе и северо-востоке страны прогнозируется снег, на остальной территории без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла, на юге страны будет до 6° тепла.

Консультативный прогноз на 26-29 ноября

26-27 ноября в Украине существенных осадков не прогнозируется, 28-29 ноября в Украине, кроме востока, будет снег, на Закарпатье и на юге с дождем.

Температура ночью 0-7° мороза, 28 ноября на северо-востоке местами 10-14° мороза. Днем от 2° мороза до 4° тепла.

28 ноября на юго-западе страны 4-10 тепла.

Таким образом, погода в Украине будет приобретать характер глубокой осени с определенными зимними процессами. Если в субботу еще будут плюсовые температуры и небольшие дожди, то постепенно холодная воздушная масса, поступающая с северо-запада, принесет понижение температуры.

В то же время осадки начнут переходить в мокрый снег, временами будет наблюдаться образование снежного покрова.

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