Шовковский и Шевченко прокомментировали решение по матчу Швейцария — Украина

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что команда не несет ответственности за техническое поражение матча со Швейцарией.

Шевченко пишет у себя на Facebook, что не будет пока комментировать решение УЕФА. В то же время он поблагодарил тренеров и персонал сборной за проявленный высокий профессионализм.

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Швейцарія-Україна 3:0 Я не буду коментувати рішення УЕФА. Я лиш хочу подякувати тренерському штабу, медичному…

— Я благодарю всех футболистов команды за то, что они, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства отдали все силы на поле и продолжали бороться. Также, я бесконечно благодарен нашим болельщикам за вашу поддержку и единство с командой в это трудное для всех время.

Мы не несем ответственности за этот результат, — заявил Шевченко.