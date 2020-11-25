Шовковский и Шевченко прокомментировали решение по матчу Швейцария — Украина

Тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что команда не несет ответственности за техническое поражение матча со Швейцарией.
Шевченко пишет у себя на Facebook, что не будет пока комментировать решение УЕФА. В то же время он поблагодарил тренеров и персонал сборной за проявленный высокий профессионализм.
Читайте: Врача, который отменил матч сборной Украины, заподозрили в предвзятости
Швейцарія-Україна 3:0
Я не буду коментувати рішення УЕФА.
Я лиш хочу подякувати тренерському штабу, медичному…
Опубліковано Andriy Shevchenko Середа, 25 листопада 2020 р.
— Я благодарю всех футболистов команды за то, что они, несмотря на чрезвычайно сложные обстоятельства отдали все силы на поле и продолжали бороться. Также, я бесконечно благодарен нашим болельщикам за вашу поддержку и единство с командой в это трудное для всех время.
Мы не несем ответственности за этот результат, — заявил Шевченко.
Тренер вратарей сборной Украины Александр Шовковский более эмоционально отреагировал на заявление УЕФА.
— Такой футбол нам не нужен, — резюмировал Шовковский.
Техническое поражение
УЕФА 25 ноября принял решение присудить сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0.
Чиновники считают, что сборная Украины перевели на обязательный карантин после решения органов здравоохранения региона Люцерн в Швейцарии. Согласно матч не состоялся 17 ноября 2020.
Источник: Андрей Шевченко, Александр Шовковский