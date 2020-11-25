УЕФА во время онлайн-заседание, которое состоялось 25 ноября, принял решение присудить сборной Украины техническое поражение со счетом 3:0.

Учитывая то, что всю делегацию сборной Украины перевели на обязательный карантин после решения компетентных органов здравоохранения Люцерна (Швейцария) за повторные положительные результаты украинцев на Covid-19 перед матчем Лиги наций УЕФА 2020/21, матч между Швейцарией и Украина не состоялся 17 ноября 2020 года.

Дело передали в Контрольно-этический и дисциплинарный орган УЕФА для принятия решения в соответствии со специальными правилами, которые применяются к турниру Лиги наций УЕФА 2020/21.

На основании статьи 29 (3) Дисциплинарного регламента УЕФА и учитывая неотложные обстоятельства дела, председатель Контрольно-этического и дисциплинарного органа УЕФА передал дело в апелляционный орган УЕФА.

25 ноября председатель апелляционного органа УЕФА принял следующее решение: