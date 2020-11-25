Шовковський та Шевченко прокоментували рішення по матчу Швейцарія – Україна

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що команда не несе відповідальності за технічну поразку у матчі зі Швейцарією.

Шевченко пише у себе на Facebook, що не буде поки коментувати рішення УЕФА. Водночас він подякував тренерам та персоналу збірної за проявлений високий професіоналізм.

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Швейцарія-Україна 3:0

Я не буду коментувати рішення УЕФА.

Я лиш хочу подякувати тренерському штабу, медичному… Опубліковано Andriy Shevchenko Середа, 25 листопада 2020 р.

– Я дякую всім футболістам команди за те, що вони попри надзвичайно складні обставини віддали всі сили на полі і продовжували боротися. Також, я безмежно вдячний нашим уболівальникам за вашу підтримку і єдність з командою у цей важкий для всіх час. Ми не несемо відповідальності за цей результат, – заявив Шевченко.

Тренер воротарів збірної України Олександр Шовковський більш емоційно відреагував на заяву УЄФА.

– Такий футбол нам не потрібен, – резюмував Шовковський.

Технічна поразка

УЄФА 25 листопада ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.

Апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення оголосити матч Ліги націй УЄФА 2020/21 між Швейцарією та Україною, який повинен був бути зіграний 17 листопада 2020 року, програним для збірної України.

У заяві йдеться, що Україна несе відповідальність за те, що матч не відбувся.

Українська асоціація футболу повідомила, що планує оскаржити рішення комітету УЄФА у спортивному арбітражному суді у Лозанні.

Джерело: Андрій Шевченко, Олександр Шовковський