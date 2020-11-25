Шовковський та Шевченко прокоментували рішення по матчу Швейцарія – Україна

Тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко заявив, що команда не несе відповідальності за технічну поразку у матчі зі Швейцарією.
Шевченко пише у себе на Facebook, що не буде поки коментувати рішення УЕФА. Водночас він подякував тренерам та персоналу збірної за проявлений високий професіоналізм.
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Швейцарія-Україна 3:0
Я не буду коментувати рішення УЕФА.
Я лиш хочу подякувати тренерському штабу, медичному…
Опубліковано Andriy Shevchenko Середа, 25 листопада 2020 р.
– Я дякую всім футболістам команди за те, що вони попри надзвичайно складні обставини віддали всі сили на полі і продовжували боротися. Також, я безмежно вдячний нашим уболівальникам за вашу підтримку і єдність з командою у цей важкий для всіх час.
Ми не несемо відповідальності за цей результат, – заявив Шевченко.
Тренер воротарів збірної України Олександр Шовковський більш емоційно відреагував на заяву УЄФА.
– Такий футбол нам не потрібен, – резюмував Шовковський.
Технічна поразка
УЄФА 25 листопада ухвалив рішення присудити збірній України технічну поразку з рахунком 3:0.
Апеляційний орган УЄФА ухвалив рішення оголосити матч Ліги націй УЄФА 2020/21 між Швейцарією та Україною, який повинен був бути зіграний 17 листопада 2020 року, програним для збірної України.
У заяві йдеться, що Україна несе відповідальність за те, що матч не відбувся.
Українська асоціація футболу повідомила, що планує оскаржити рішення комітету УЄФА у спортивному арбітражному суді у Лозанні.
Джерело: Андрій Шевченко, Олександр Шовковський