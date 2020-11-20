Врача, который отменил матч сборной Украины, заподозрили в предвзятости

Диаспора украинцев в Швейцарии обратила внимание на предвзятое отношение главного врача кантона Швейцарии Роджера Хастролла, который запретил проводить матч шестого тура Лиги наций УЕФА между Швейцарией и Украиной в Люцерне.

— Информация из швейцарских СМИ всколыхнула всю украинскую общину. Сначала во вторник врач Люцерна отправил всю украинскую футбольную делегацию в отель Radisson Blu Luzern на карантин, после того как несколько игроков сдали положительные тесты на коронавирус. Но уже через несколько дней стало известно, что результаты тестирования украинцев — отрицательные, — говорится на странице сообщества Ukrainian Society of Switzerland в Facebook.

Die Nachrichten der Schweizer Massenmedien erschüttern die ganze ukrainische Gemeinde. Am Dienstag steckt der Luzerner… Опубліковано Ukrainian Society of Switzerland Четвер, 19 листопада 2020 р.

Украинское сообщество отмечает, что врач кантона не всегда был таким принципиальным в принятии решений.

В частности, 6 ноября 2020 года он разрешил местной команде Люцерн поехать на матч седьмого тура чемпионата Швейцарии против Цюриха несмотря на то, что накануне форвард Люцерна Марк Малек сдал положительный тест на Covid-19, а четырех членов команды, которые с ним контактировали, изолировали. Остальным исполнителей разрешили сдать повторные тесты и провести полноценную утреннюю тренировку.

После получения отрицательных результатов тестирования Департамент здравоохранения разрешил команде отправиться в другой город, несмотря на сложную эпидемическую ситуацию в клубе.

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6 ноября в ФК Цюрих тоже зафиксировали два случая заболевания. Футболистов отправили на самоизоляцию, но больше никаких дополнительных мер не было введено.

— Эта спорная и довольно запутанная ситуация, в отличие от случая со сборной Украины, не вызывала возражений Департамента здравоохранения Люцерна и решилась быстро. Остается отметить, что Люцерн поблагодарил главного врача кантона Роджера Харсталла за оперативное и плодотворное сотрудничество в этом вопросе, — говорится в посте.

19 ноября сборная Украины вернулась в Киев и сдала повторные тесты в сертифицированной УЕФА лаборатории. Все результаты украинской делегации были отрицательные.

Матч Швейцария — Украина должен был состояться 17 ноября на Свисспорарене в Люцерне, но его отменили после решения врача Хастролла отправить сборную Украины на карантин. Теперь судьба матча в руках Дисциплинарного комитета УЕФА.