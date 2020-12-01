В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2002/21 донецкий Шахтер примет мадридский Реал. Встреча состоится 1 декабря в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Начало матча в 19.55 по киевскому времени.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 1 на платформах Oll.tv и MEGOGO (Volia Football 1). Также игру будет транслировать белорусский канал Беларусь 5. Интернет и российский Матч! Футбол 2.

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В повторе игру можно будет посмотреть 2 декабря в 2.40 и 11.20 на канале Футбол 2, а также о 16.50 на Футбол 1.

Это будет четвертая официальная игра команд в истории. В первом туре группового этапа ЛЧ горняки в Мадриде одержали сенсационную победу над галактикос со счетом 3:2. В других двух встречах фортуна была на стороне королевского клуба.

В другом матче лидер квартета В менхенгладбахская Боруссия примет на стадионе Боруссия Парк аутсайдера группы миланский Интер. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Shakhtar