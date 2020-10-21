Реал Мадрид — Шахтер — 2:3

Реал Мадрид: Куртуа, Менди, Милитао, Варан, Марсело, Модрич, Каземиро, Вальверде, Асенсио, Йович, Родриго.

Шахтер: Трубин, Додо, Бондар, Хочолава, Корниенко, Антонио, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Дентинью.

Голы: Тете, 29 Варан, 33 (ав.) Соломон, 42 — Модрич, 54 Жуниор Винисиус, 59

Мадридский Реал принимал донецкий Шахтер в рамках матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2020/21. Встреча в Мадриде на стадионе Альфредо ди Стефано и завершилась со счетом 3:2 в пользу горняков.

Также Факты ICTV провели текстовую онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид — Шахтер, где собрали все самые интересные моменты игры в Мадриде.