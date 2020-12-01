Шахтер во вторник, 1 декабря, проведет матч в рамках пятого тура группового этапа Лиги чемпионов-2020/21, в котором подопечные Луиша Каштру на стадионе НСК Олимпийский в Киеве сыграют против мадридского Реала. Начало матча в 19.55.

По мнению букмекеров, безоговорочными фаворитами матча являются подопечные Зинедина Зидана. На победу Реала принимают ставки с коэффициентом 1.45. Успех украинского клуба оценивают в 6.80. Ничейный результат встречи — 5.10.

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На то, что галактикос первыми откроют счет в матче, дают коэффициент 1.40, а на горняков — 2.95.

Матч доверили судить румынской бригаде арбитров во главе с рефери Овидиу Хацеганом. Ему будут ассистировать его соотечественники: Октавиан Шовре и Себастьян Георге. Обязанности четвертого рефери исполнит Себастьян Колкеску. Арбитры VAR будут из Польши — Павел Гиль и Марцин Борковски.

Последний раз команды встречались в первом туре группового этапа ЛЧ в Мадриде, тогда горняки одержали сенсационную победу над галактикос со счетом 3:2.

Еще два матча с участием команд завершились победой мадридского клуба.

В другом матче лидер квартета В менхенгладбахская Боруссия примет на стадионе Боруссия-Парк аутсайдера группы миланский Интер. Игра начнется в 22.00 по киевскому времени.

Фото: FC Shakhtar