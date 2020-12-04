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Факти / Спорт
Марія Степанюк |

У мережі з’явилася 3D-реконструкція моторошної аварії Грожана на Гран-прі Бахрейну

Під час етапу Формули-1 Гран-прі Байхрейну пілот команди Haas Ромен Грожан потрапив у моторошну аварію. Його болід розірвало навпіл, а кокпіт охопило полум’я.

Болід француза після зіткнення із пілотом AlfaTauri Даніїлом Квятом врізався у сталевий бар’єр на швидкості 221 км/год.

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Із 3D-реконструкції, що була створена в італійській програмі ChronoGP, видно, що під час зіткнення із залізним рельсом безпеки життя Грожана врятувала система безпеки Halo.

Це додаткова титанова дуга, яка розташована на боліді довкола голови пілота. Її керівництво Формули-1 запровадило із 2018 року.

Цю систему почали розроблювати після смертельної аварії пілота IndyCar Series Джастіна Вілсона у 2015 році, а також смерті того ж року після Гран-прі Японії (сезон-2014 у Формулі-1, – Ред.) монегаска Жюля Б’янкі, який внаслідок зіткнення на трасі з евакуатором отримав важку травму голови.

Деякі вболівальники та пілоти були проти впровадження Halo, оскільки дуга псувала естетичний вигляд боліда. Серед противників цієї системи був і Грожан.

— Кілька років тому я не підтримував Halo, але, гадаю, це найкраще, що з’явилося у Формулі-1 – без неї я б зараз не розмовляв, – сказав Грожан у відеозверненні зі шпиталю після аварії.

Аварія Грожана сталася під час першого кола Гран-прі Бахрейну. Пілот провів у боліді, який охопив вогонь, 27 секунд і зумів вибратися самостійно. У Грожана діагностували опіки кистей обох рук. Також у Haas ухвалили рішення, що Грожан пропустить другий поспіль етап у Бахрейні – Гран-прі Сахіра.

Формула-1 опублікувала склади команд на сезон-2021

За місяць до кінця 2020 року майже всі місця на сезон-2021 у Формулі-1 вже зайняті. Досі без контракту чинний чемпіон королівських гонок британець Льюїс Гемілтон. Також вакантними залишаються місця других пілотів у командах Red Bull та AlphaTauri.

Відомо, що за Haas у наступному сезоні виступатимуть син Міхаеля Шумахера Мік та росіянин Микита Мазепін.

Скріншот: F1

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