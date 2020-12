Під час етапу Формули-1 Гран-прі Байхрейну пілот команди Haas Ромен Грожан потрапив у моторошну аварію. Його болід розірвало навпіл, а кокпіт охопило полум’я.

Болід француза після зіткнення із пілотом AlfaTauri Даніїлом Квятом врізався у сталевий бар’єр на швидкості 221 км/год.

Із 3D-реконструкції, що була створена в італійській програмі ChronoGP, видно, що під час зіткнення із залізним рельсом безпеки життя Грожана врятувала система безпеки Halo.

Це додаткова титанова дуга, яка розташована на боліді довкола голови пілота. Її керівництво Формули-1 запровадило із 2018 року.

Цю систему почали розроблювати після смертельної аварії пілота IndyCar Series Джастіна Вілсона у 2015 році, а також смерті того ж року після Гран-прі Японії (сезон-2014 у Формулі-1, – Ред.) монегаска Жюля Б’янкі, який внаслідок зіткнення на трасі з евакуатором отримав важку травму голови.

Деякі вболівальники та пілоти були проти впровадження Halo, оскільки дуга псувала естетичний вигляд боліда. Серед противників цієї системи був і Грожан.

Аварія Грожана сталася під час першого кола Гран-прі Бахрейну. Пілот провів у боліді, який охопив вогонь, 27 секунд і зумів вибратися самостійно. У Грожана діагностували опіки кистей обох рук. Також у Haas ухвалили рішення, що Грожан пропустить другий поспіль етап у Бахрейні – Гран-прі Сахіра.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020