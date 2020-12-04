Під час етапу Формули-1 Гран-прі Байхрейну пілот команди Haas Ромен Грожан потрапив у моторошну аварію. Його болід розірвало навпіл, а кокпіт охопило полум’я.

Болід француза після зіткнення із пілотом AlfaTauri Даніїлом Квятом врізався у сталевий бар’єр на швидкості 221 км/год.

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Із 3D-реконструкції, що була створена в італійській програмі ChronoGP, видно, що під час зіткнення із залізним рельсом безпеки життя Грожана врятувала система безпеки Halo.

Recreación del accidente de Grosjean en el #BahrainGP y cómo el halo le pudo salvar la vida pic.twitter.com/nhcBV2E6dP — Radioestadio Motor (@RestadioMotor) December 1, 2020

Це додаткова титанова дуга, яка розташована на боліді довкола голови пілота. Її керівництво Формули-1 запровадило із 2018 року.

Цю систему почали розроблювати після смертельної аварії пілота IndyCar Series Джастіна Вілсона у 2015 році, а також смерті того ж року після Гран-прі Японії (сезон-2014 у Формулі-1, – Ред.) монегаска Жюля Б’янкі, який внаслідок зіткнення на трасі з евакуатором отримав важку травму голови.

Деякі вболівальники та пілоти були проти впровадження Halo, оскільки дуга псувала естетичний вигляд боліда. Серед противників цієї системи був і Грожан.

— Кілька років тому я не підтримував Halo, але, гадаю, це найкраще, що з’явилося у Формулі-1 – без неї я б зараз не розмовляв, – сказав Грожан у відеозверненні зі шпиталю після аварії.

Аварія Грожана сталася під час першого кола Гран-прі Бахрейну. Пілот провів у боліді, який охопив вогонь, 27 секунд і зумів вибратися самостійно. У Грожана діагностували опіки кистей обох рук. Також у Haas ухвалили рішення, що Грожан пропустить другий поспіль етап у Бахрейні – Гран-прі Сахіра.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem — Formula 1 (@F1) November 29, 2020

Формула-1 опублікувала склади команд на сезон-2021

За місяць до кінця 2020 року майже всі місця на сезон-2021 у Формулі-1 вже зайняті. Досі без контракту чинний чемпіон королівських гонок британець Льюїс Гемілтон. Також вакантними залишаються місця других пілотів у командах Red Bull та AlphaTauri.

Відомо, що за Haas у наступному сезоні виступатимуть син Міхаеля Шумахера Мік та росіянин Микита Мазепін.

Скріншот: F1