Реал Мадрид — Боруссия М: смотреть видео и обзор матча Лиги Чемпионов 2020/2021

В матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов мадридский Реал переиграл Боруссию. Встреча проходила на стадионе Альфредо ди Стефано в Мадриде и завершилась со счетом 2:0.

Реал: Куртуа – Менди, Рамос, Варан, Васкес – Кроос, Каземиро, Модрич – Винисиус (Асенсио 74), Бензема, Родриго (Аррибас 74).

Боруссия: Зоммер – Вендт (Лазаро 46), Эльведи, Гинтер, Лайнер – Нойхаус, Крамер (Бенеш 85) – Тюрам (Херрманн 85), Штиндль (Вольф 85), Плеа – Эмболо (Закария 46).

На 9-й минуте счет открыл форвард Реала Карим Бензема. Лукас Васкес навесил с правого фланга атаки в центр чужой штрафной, откуда пробил головой Бензема в угол ворот. На 32-й минуте Бензема оформил дубль.

Таким образом Мадрид выходит в 1/8 с первого места.

В параллельном матче группы B Интер в Милане сыграл вничью с донецким Шахтером. Встреча завершилась со счетом 0:0.

В группе B перед последним туром все четыре клуба имели шансы на выход в следующий раунд. По итогам группового этапа Реал набрал 10 очков и возглавил таблицу, Боруссия (8) заняла второе место.

Далее располагается Шахтер (8), который сыграет в плей-офф Лиги Европы. Интер замыкает турнирную таблицу (6).

Лига чемпионов УЕФА сезона-2020/21 из-за пандемии коронавируса стартовала на месяц позже, а именно 20 октября.

По регламенту Лиги чемпионов команды, занявшие первое и второе места в своих группах, выйдут в 1/8 финала турнира и продолжат борьбу за главный клубный трофей Европы, а команды, оказавшиеся на третьем месте, попадут в 1/16 финала Лиги Европы.

Финальный матч состоится 29 мая 2021 года в Стамбуле на стадионе Ататюрк, который вмещает 76 тыс. зрителей.