Дерби Манчестера завершилось без голов

В центральном матче 12-го тура чемпионата Англии Манчестер Юнайтед дома сыграл вничью с Манчестер Сити — 0:0.

Поединок не был богатым на опасные моменты: у Манчестер Сити свой шанс имел забить Рияд Марез, у МЮ опасно головой пробивал Харри Магуайр.

В начале второго тайма арбитр поставил пенальти в ворота Горожан после фола на Маркусе Рашфорде, но после подсказки VAR отменил свое решение из-за офсайда у форварда красных дьяволов.

Украинский защитник Манчестер Сити Александр Зинченко не попал в заявку на матч.

После этого матча Манчестер Юнайтед набрал 20 очков и теперь занимает 7-е место в турнирной таблице АПЛ. У Ман Сити 19 очков и 8-я позиция. Обе команды имеют игру в запасе.

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Стартовые составы команд

Манчестер Юнайтед: Де Хеа – Уан-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред, Погба – Фернандеш – Гринвуд, Рашфорд.

Запасные: Хендерсон, Теллес, Байли, Мата, Матич, ван де Беек, Марсьяль.

Манчестер Сити: Эдерсон – Уокер, Стоунз, Диаш, Канселу – Родри, Фернандиньо – Марез, де Брюйне, Стерлинг – Жезус.

Запасные: Штеффен, Гюндоган, Ляпорт, Бернарду, Торрес, Менди, Фоден.