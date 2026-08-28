Истощить ПВО и экономику: эксперты раскрыли главную цель массированных атак РФ

Россия 27 августа нанесла массированный удар по Украине. Под огнем оказались, по меньшей мере, семь регионов и Киев. Российские войска применили ударные беспилотники, в том числе реактивные, а также ракеты. Основными направлениями атаки стали Киевская, Одесская, Днепропетровская, Полтавская области и Запорожье.

По данным Воздушных сил, всего враг запустил 258 ударных БпЛА типа Shahed, около трети из которых были реактивными, а также противокорабельные ракеты Оникс и баллистические Искандер-М/KN-23. Украинская ПВО сбила или подавила противокорабельную ракету Оникс, семь баллистических ракет, три БПЛА S8000 Бандероль и 222 ударных беспилотника.

Отдельно русские войска продолжили атаку днем. С 07:00 до 19:00 противник применил около 140 ударных БпЛА, более 100 из них реактивны. Большинство дронов было направлено на столицу. Предварительно украинские силы противовоздушной обороны сбили или подавили около 120 беспилотников.

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По данным министра внутренних дел Ивана Выговского, только вчера в столице сигнал воздушной тревоги был объявлен 13 раз. За сутки в результате обстрелов территории Украины погибли 16 человек, еще 50 — пострадали.

— Последние двое суток оккупанты почти непрерывно запускают реактивные беспилотники по регионам Украины, в частности, по Киеву и Киевской области. Бьют по гражданским предприятиям, складам с продуктами, гипермаркетам, почтовым терминалам, складам, где хранятся книги. Сейчас спасатели продолжают работать в Киевской области, где ситуация самая сложная, — говорит министр.

Куда попала РФ и что пострадало

Одним из главных направлений удара 27 августа стала Киевщина. Последствия атаки оказались особенно ощутимы для логистической инфраструктуры и больших складских объектов.

В результате удара поврежден склад сети Коло, входящей в компанию Varus. Работники, к счастью, не пострадали. Однако компания оценивает ущерб и ищет альтернативные решения, чтобы минимизировать влияние удара на поставки. Из-за повреждения склада возможны временные задержки с доставкой отдельных товаров. В то же время магазины Коло продолжили работать в штатном режиме.

Значительные разрушения получили и другие логистические объекты крупных украинских ритейлеров.

Полностью уничтожен склад готовой кондитерской продукции Roshen в Чубинском Бориспольском районе. Для компании это уже второй уничтоженный состав с начала полномасштабного вторжения — предыдущий был потерян в результате атаки на Яготин. Из-за значительных убытков могут возникнуть временные перебои с поставкой отдельных товаров, однако компания уже привлекает альтернативные складские мощности.

Российский удар также уничтожил основной распределительный центр сети Дом Игрушек, где хранилась значительная часть товарных запасов. Поэтому возможны задержки с доставкой онлайн-заказов. В то же время, физические магазины и сайт сети продолжают работать.

Повреждение получил и новый состав Фори, который сеть начала использовать только 23 августа. Это уже третий удар по логистической инфраструктуре ритейлера в течение августа. Компания также вынуждена перестраивать логистические маршруты.

В Кривом Роге российская баллистика попала в промышленное предприятие. Также ночью и утром российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами и ударными беспилотниками.

Таким образом, последствия атаки 27 августа вышли далеко за пределы непосредственных разрушений. Удары по большим складам и распределительным центрам создают дополнительную нагрузку на украинскую систему снабжения, заставляя компании искать новые маршруты и резервные мощности.

РФ совершенствует средства атаки

Длительные воздушные тревоги и частые российские атаки не свидетельствуют о том, что РФ кардинально изменила тактику или перешла к новому этапу эскалации. Об этом в комментарии Фактам ICTV указал директор по развитию оборонного предприятия, офицер Воздушных сил в резерве Анатолий Храпчинский.

По его словам, россияне накопили определенное количество средств поражения и стали более активно применять дроны с реактивной тягой. Это существенно усложняет работу украинской противовоздушной обороны, поскольку такие БПЛА обладают значительно более высокой скоростью.

— В данном случае нужно говорить о том, что враг накопил определенные средства для нападения и начал активно использовать средства, работающие на реактивной тяге. В частности, это реактивные Шахеды, — говорит военный.

Храпчинский объясняет, что с обычными Shahed, оснащенными двигателями внутреннего сгорания, украинское ПВО может эффективнее бороться благодаря разветвленной системе средств противодействия. Вместо этого скорость реактивных дронов может составлять от 360 до 500 км/ч и более.

Поэтому для их перехвата приходится применять ракеты класса воздуха — воздух и поверхность — воздух, а также авиацию, ПЗРК и комплексы противовоздушной обороны средней дальности.

— Мы активно начали использовать авиацию, активно начали использовать малую тактическую ПВО вроде мобильного ЗРК средней дальности NASAMS, ПЗРК Mistral и т.д., — отмечает Храпчинский.

Россия пытается истощить запасы ракет

По мнению военного эксперта, одна из главных целей РФ сейчас – заставить Украину тратить как можно больше дорогих ракет-перехватчиков.

— Основная ставка врага — это истощить наши запасы ракет, чтобы ослабить и другие направления противодействия, которые у нас более эффективны, — объясняет он.

Особенно важно это становится накануне отопительного сезона. Россия может пытаться максимально истощить украинские запасы ракет, чтобы усложнить работу ПВО зимой.

В то же время Анатолий Храпчинский отмечает: говорить о кардинальном изменении российской тактики ударов пока не стоит.

— Никакой смены тактики нанесения ударов не произошло. Изменение произошло исключительно в применении реактивных средств, — отмечает он.

Российские войска также постоянно меняют характеристики полета беспилотников, пытаясь найти способ обойти украинскую противовоздушную оборону. Дроны могут лететь на сверхмалой высоте или, напротив, подниматься очень высоко. Наличие большего топливного бака также позволяет увеличивать дальность полета.

— Враг просто постоянно подстраивается под наше противодействие. Здесь идет логический путь усовершенствования врагом своих способностей, — отметил офицер Воздушных сил в резерве.

Храпчинский отмечает, что Россия традиционно делает ставку на количество средств поражения.

— Не надо искать логику или разум в действиях Российской Федерации. Ее тактика одна – привести к гуманитарной катастрофе, убить как можно больше гражданского населения для того, чтобы запугать нас, запугать западных партнеров. Все для того, чтобы мы шли на уступки, — говорит он.

В то же время, по его словам, Россия также терпит потери и удары по своим военным и экономическим возможностям. В частности, Храпчинский обращает внимание на поражение российской авиации, хотя отдельные уничтоженные самолеты могут использоваться не непосредственно для боевых вылетов, а привлекаться к подготовке экипажей. К примеру, на аэродроме Энгельс поражен самолет Ту-25МС.

Какие ресурсы помогают РФ

Анатолий Храпчинский подчеркнул, что у Кремля есть возможность поддерживать производство и применение средств поражения благодаря внешним связям. Среди ключевых партнеров России – Беларусь, Китай и Иран.

— У России есть шикарный ресурс — Беларусь. 14 предприятий выпускают микроэлектронику, — отмечает военный.

По его словам, у России также есть прямой доступ к китайским технологиям, что позволило существенно улучшить технические возможности средств поражения.

Отдельным источником поддержки остается Иран, помогающий РФ, в том числе в развитии беспилотных технологий.

Храпчинский также обращает внимание на возможность обхода санкций через третьи страны. В частности, это турецкие порты, через которые, по его словам, в Россию продолжают поступать товары в обход ограничений.

Россия пытается создать логистический хаос

Удары по большим складам и логистическим центрам могут быть частью более широкой стратегии экономического истощения Украины. Такое мнение высказал кандидат экономических наук, главный консультант Центра внешнеполитических исследований НИСИ Иван Ус.

По его словам, характер российских ударов свидетельствует о том, что война приобретает черты войны на истощение, где экономическая составляющая становится одним из ключевых направлений.

— Россия понимает, что начавшаяся война уже перешла от войны на захват территорий к войне на истощение. То есть это экономическая война, – отметил эксперт.

По словам Ивана Уса, во время экономической войны противник пытается нанести максимальный ущерб гражданской экономике, в частности системе обеспечения населения товарами и продуктами. Экономист считает, что Россия осознала неспособность достичь своих первоначальных целей и потому пытается ухудшить качество жизни украинцев.

— Россияне хотят посеять максимальный хаос в Украине, — подчеркнул он.

Одно из возможных последствий атак на логистические объекты – временный дефицит отдельных товаров. В то же время, предыдущий опыт показывает, что исчезновение определенной продукции с полок не обязательно означает длительный дефицит. После предварительных ударов торговые сети восстанавливали ассортимент.

Эксперт не ожидает масштабного эффекта домино, при котором повреждение нескольких крупных складов парализует поставки товаров по всей стране.

В то же время, по его оценке, Россия вряд ли будет ограничиваться ударами по какому-нибудь одному сегменту экономики.

— Вряд ли Россия сосредоточит удары только на чем-то одном: будь то продукты питания, строительные материалы или электроника. Россияне будут пытаться задеть все сферы нашей жизни, — сказал Иван Ус.

Несмотря на это, у Украины есть резерв логистических мощностей и опыт быстрой перестройки системы снабжения. Экономист отмечает, что украинский бизнес уже проходил из-за более сложных вызовов в 2022 году, когда из-за боевых действий и приближения российских войск приходилось фактически заново выстраивать маршруты поставок.

По словам Ивана Уса, именно этот опыт дает основания полагать, что украинская логистика и в этот раз сможет адаптироваться к новым ударам.

Атака 27 августа показала, что российские удары все больше влияют не только на безопасность гражданского населения и инфраструктуру, но и на повседневную работу украинской экономики. Уничтожение и повреждение крупных складских и распределительных центров заставляет бизнес тратить дополнительные ресурсы для восстановления и поиска альтернативных маршрутов.

Россия не отказывается от массированных атак, однако постоянно адаптирует технические средства к украинской ПВО. Одной из ключевых задач РФ в канун зимы может быть именно истощение запасов украинских ракет-перехватчиков и создание дополнительной нагрузки на систему ПВО.

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