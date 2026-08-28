Буданов объяснил, почему отказался от кадровых чисток в ОП
- Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отказался от кадровых чисток среди заместителей, чтобы сохранить институциональное постоянство и избежать остановки рабочих процессов во время войны.
- Он объяснил, что обновление команды происходит постепенно, а на среднем уровне в ОП уже появились новые специалисты, в частности, с военным опытом.
Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отказался от масштабной замены своих заместителей после назначения, поскольку считает приоритетом сохранение институционального постоянства и памяти в условиях военного положения.
Об этом он заявил в интервью для национального телемарафона Єдині новини.
Буданов об увольнении заместителей главы ОП
По словам руководителя Офиса президента, полное изменение команды и процессов привело бы к остановке работы, ведь новому составу понадобилось бы не менее полугода для адаптации.
Буданов утверждает, что является сторонником системных решений, а не сиюминутного увольнения работников, что разрушает накопленный опыт и процессы.
– Я не имею права экспериментировать. Когда я сам пришел, как новый человек, всех выбросить, институциональную память разрушить, все процессы остановить и ждать, пока люди разберутся на местах, – сказал глава ОП.
Он объяснил, что обновление кадров происходит планово, когда руководитель Офиса президента выбирает путь поэтапной замены специалистов и привлечения новых людей без остановки работы.
Как добавил Буданов, на среднем уровне в Офисе президента уже появилось немало новых сотрудников, в частности, с военным опытом.