Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов отказался от масштабной замены своих заместителей после назначения, поскольку считает приоритетом сохранение институционального постоянства и памяти в условиях военного положения.

Об этом он заявил в интервью для национального телемарафона Єдині новини.

Буданов об увольнении заместителей главы ОП

По словам руководителя Офиса президента, полное изменение команды и процессов привело бы к остановке работы, ведь новому составу понадобилось бы не менее полугода для адаптации.

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Буданов утверждает, что является сторонником системных решений, а не сиюминутного увольнения работников, что разрушает накопленный опыт и процессы.

– Я не имею права экспериментировать. Когда я сам пришел, как новый человек, всех выбросить, институциональную память разрушить, все процессы остановить и ждать, пока люди разберутся на местах, – сказал глава ОП.

Он объяснил, что обновление кадров происходит планово, когда руководитель Офиса президента выбирает путь поэтапной замены специалистов и привлечения новых людей без остановки работы.

Как добавил Буданов, на среднем уровне в Офисе президента уже появилось немало новых сотрудников, в частности, с военным опытом.

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