Графики отключения света 29 августа: будет ли электричество в течение дня
В субботу, 29 августа, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
Графики отключения света 29 августа: что известно
— 29 августа отключения не прогнозируются, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго просят потреблять электроэнергию рационально. Использование мощных электроприборов целесообразно перенести на дневное время – с 10:00 до 17:00.
Напомним, в результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры утром были новые обесточивания в Одесской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях.
Сегодня потребление электроэнергии снизилось. 28 августа по состоянию на 09:30 оно было на 4,4% ниже, чем в это же время в четверг.
Причина изменений – ясная погода в большинстве регионов Украины. Это обусловило высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.