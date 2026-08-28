В субботу, 29 августа, в Украине не будут применяться меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

Графики отключения света 29 августа: что известно

— 29 августа отключения не прогнозируются, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго просят потреблять электроэнергию рационально. Использование мощных электроприборов целесообразно перенести на дневное время – с 10:00 до 17:00.

Сейчас смотрят

Напомним, в результате российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры утром были новые обесточивания в Одесской, Николаевской, Харьковской и Киевской областях.

Сегодня потребление электроэнергии снизилось. 28 августа по состоянию на 09:30 оно было на 4,4% ниже, чем в это же время в четверг.

Причина изменений – ясная погода в большинстве регионов Украины. Это обусловило высокую эффективность работы бытовых солнечных электростанций и соответствующее уменьшение объема энергопотребления из общей сети.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.