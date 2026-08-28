РФ не хочет останавливать войну, и в ближайшую зиму не стоит ожидать прекращения боевых действий, считает руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов оценил возможности окончания войны до зимы

Во время интервью в телемарафоне Єдині новини Кирилл Буданов заявил, что ожидает возобновления переговорного процесса для окончания войны в Украине.

— Я думаю, что очень скоро все увидят переговоры, но это больше технических сторон будет касаться и подготовки к чему-то великому, к чему, надеюсь, когда-нибудь мы прийдем. Мы не остановим сейчас войну. Не потому, что мы не хотим, просто это нереалистично, – сказал Буданов.

В то же время, по его мнению, боевые действия, к сожалению, скорей всего будут продолжаться и зимой.

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Буданов отметил, что РФ именно сейчас не хочет заканчивать войну по линии огня, однако и не исключил, что поиски решения вопроса по разблокированию черноморских путей и гуманитарных проблем, в частности обменов, будут продолжены.

Напомним, что в начале августа госсекретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшие недели США будут оценивать возможность возвращения сторон к переговорному процессу.

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