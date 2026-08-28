Страны, омываемые Балтийским морем, планируют создать совместную оперативную группу по противодействию беспилотникам. Это позволит им быстро реагировать на фоне растущей угрозы гибридных атак.

Об этом заявил министр внутренних дел Германии Александр Добриндт в пятницу, 28 августа, пишет Reuters.

Страны Балтийского моря создадут группу для противодействия БпЛА

С тех пор как Москва в 2022 году начала полномасштабное вторжение в Украину, в Балтийском море, которое омывает восемь стран НАТО и Россию, произошло множество предполагаемых диверсий, связанных с подводными кабелями и критически важными газопроводами.

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По словам Добриндта, сейчас цель заключается в создании оперативной группы, которая обеспечила бы быстрый обмен информацией.

— Иностранные государства ежедневно пытаются атаковать и подрывать демократию, безопасность и экономический потенциал в пределах ЕС, – заявил он накануне встречи со своими коллегами из стран Балтийского моря в городе Фленсбург.

Министр предупредил, что в ближайшие месяцы такие атаки “могут приобрести новый масштаб”, гибридные угрозы будут постоянными.

Германия пребывает в состоянии особой готовности из-за угроз, связанных с беспилотниками, после того как в начале августа в аэропорту Лейпцига обнаружили беспилотник со взрывчаткой. Аэропорт является важным центром военной логистики.

Немецкие чиновники публично не обвиняли ни одно иностранное государство в этом инциденте, хотя некоторые депутаты указали на Россию.

Москва отвергла обвинения, назвав инцидент “сфабрикованной провокацией”.

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