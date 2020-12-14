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Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Шахтер и Динамо узнали соперников в 1/16 финала Лиги Европы

14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

На этой стадии Украина представлена ​​двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо, которые заняли третьи места в своих квартетах в Лиге чемпионов. Во время жеребьевки горняки попали в число сеяных команд, а бело-синие к несеяным.

Читайте: Результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов-2020/21

Динамо и Шахтер не могут встретиться на этой стадии, ведь представляют одну национальную ассоциацию. Также украинские команды во время жеребьевки разводят с российскими. Не смогут встретиться между собой и команды, которые уже играли между собой на стадии группового этапа.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:

  • Вольфсберг — Тоттенхэм Хотспур
  • Динамо Киев — Брюгге
  • Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
  • Бенфика — Арсенал
  • Црвена Звезда — Милан
  • Антверпен — Рейнджерс
  • Славия Прага — Лестер
  • Зальцбург — Вильярреал
  • Брага — Рома
  • Краснодар — Динамо Загреб
  • Янг Бойз — Байер Леверкузен
  • Мольде — Хоффенхайм
  • Гранада — Наполи
  • Маккаби Тель-Авив — Шахтер Донецк
  • Лилль — Аякс
  • Олимпиакос — ПСВ

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля, а ответный матч 25 февраля. Сеяные команды ответном матче проведут на выезде.

Финал турнира запланирован на 26 мая 2021 в Гданьске на PGE Arena.

ФотоUEFA

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