14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.

На этой стадии Украина представлена ​​двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо, которые заняли третьи места в своих квартетах в Лиге чемпионов. Во время жеребьевки горняки попали в число сеяных команд, а бело-синие к несеяным.

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Динамо и Шахтер не могут встретиться на этой стадии, ведь представляют одну национальную ассоциацию. Также украинские команды во время жеребьевки разводят с российскими. Не смогут встретиться между собой и команды, которые уже играли между собой на стадии группового этапа.

Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:

Вольфсберг — Тоттенхэм Хотспур

Динамо Киев — Брюгге

— Брюгге Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед

Бенфика — Арсенал

Црвена Звезда — Милан

Антверпен — Рейнджерс

Славия Прага — Лестер

Зальцбург — Вильярреал

Брага — Рома

Краснодар — Динамо Загреб

Янг Бойз — Байер Леверкузен

Мольде — Хоффенхайм

Гранада — Наполи

Маккаби Тель-Авив — Шахтер Донецк

Лилль — Аякс

Олимпиакос — ПСВ

Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля, а ответный матч 25 февраля. Сеяные команды ответном матче проведут на выезде.

Финал турнира запланирован на 26 мая 2021 в Гданьске на PGE Arena.

Фото: UEFA