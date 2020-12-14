14 декабря в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы-2020/21.
На этой стадии Украина представлена двумя клубами — донецким Шахтером и киевским Динамо, которые заняли третьи места в своих квартетах в Лиге чемпионов. Во время жеребьевки горняки попали в число сеяных команд, а бело-синие к несеяным.
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Динамо и Шахтер не могут встретиться на этой стадии, ведь представляют одну национальную ассоциацию. Также украинские команды во время жеребьевки разводят с российскими. Не смогут встретиться между собой и команды, которые уже играли между собой на стадии группового этапа.
Результаты жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы:
- Вольфсберг — Тоттенхэм Хотспур
- Динамо Киев — Брюгге
- Реал Сосьедад — Манчестер Юнайтед
- Бенфика — Арсенал
- Црвена Звезда — Милан
- Антверпен — Рейнджерс
- Славия Прага — Лестер
- Зальцбург — Вильярреал
- Брага — Рома
- Краснодар — Динамо Загреб
- Янг Бойз — Байер Леверкузен
- Мольде — Хоффенхайм
- Гранада — Наполи
- Маккаби Тель-Авив — Шахтер Донецк
- Лилль — Аякс
- Олимпиакос — ПСВ
Первый матч 1/16 финала Лиги Европы состоится 18 февраля, а ответный матч 25 февраля. Сеяные команды ответном матче проведут на выезде.
Финал турнира запланирован на 26 мая 2021 в Гданьске на PGE Arena.
Фото: UEFA