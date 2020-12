Месси в седьмой раз в карьере вручили трофей Пичичи

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси получил трофей Пичичи — награду лучшего бомбардира сезона.

По итогам сезона-2019/20 аргентинец в седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром в чемпионате Испании, забив 25 голов в 33 матчах.

