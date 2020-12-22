Месси в седьмой раз в карьере вручили трофей Пичичи

Капитан каталонской Барселоны Лионель Месси получил трофей Пичичи — награду лучшего бомбардира сезона.

По итогам сезона-2019/20 аргентинец в седьмой раз в карьере стал лучшим бомбардиром в чемпионате Испании, забив 25 голов в 33 матчах.

— Хотел бы еще раз поблагодарить. Для меня большая честь получить эту награду в седьмой раз. Превзойти достижения Сарры очень много для меня значит. Еще раз большое спасибо, — сказал Месси.

Messi: “It’s an honor for me to surpass Zarra” pic.twitter.com/GqN192lNq5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2020

Ранее Месси получал эту награду в 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 годах.

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Аргентинец является рекордсменом по количеству трофеев Пичичи. На втором месте — испанский футболист Тельмо Сарра, который защищал цвета Атлетика из Бильбао и становился лучшим бомбардиром шесть раз. По пять наград в Уго Санчеса, Альфредо Ди Стефано и Кини. Четыре раза трофей получал Ференц Пушкаш. В Криштиану Роналду таких награды три.

Трофей назван в честь нападающего мадридского Атлетико Рафаэля Морено Арансанди по прозвищу Пичичи.

Роналду вручили Golden Foot

Форвард туринского Ювентуса Криштиану Роналду выиграл престижную награду Golden Foot, которая вручается футболистам старше 28 лет за достижения в футболе.

— Для меня большая честь выиграть награду Golden Foot и увековечить себя на чемпионском променаде в Монако рядом с выдающимися легендами футбола всех времен! Я искренне доволен и хочу поблагодарить фанатов со всего мира за то, что проголосовали за меня, — написал Роналду.

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Португалец в борьбе за награду обошел игрока мюнхенской Баварии Роберта Левандовски и капитана Барселоны Лионеля Месси. Также на награду в этом году претендовали Серхио Рамос (Реал Мадрид), Джорджо Кьеллини (Ювентус), Мохаммед Салах (Ливерпуль), Неймар (ПСЖ), Артуро Видаль (Интер), Жерар Пике (Барселона), Серхио Агуэро (Манчестер Сити).