Мессі усьоме у кар’єрі вручили трофей Пічічі

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі отримав трофей Пічічі — нагороду найкращого бомбардира сезону.

За підсумками сезону-2019/20 аргентинець усьоме у кар’єрі став найкращим голеадором у чемпіонаті Іспанії, забивши 25 голів у 33 матчах.

— Хотів би ще раз подякувати. Для мене велика честь отримати цю нагороду усьоме. Перевершити досягнення Сарри дуже багато для мене означає. Ще раз велике спасибі, – сказав Мессі.

Messi: “It’s an honor for me to surpass Zarra” pic.twitter.com/GqN192lNq5 — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2020

Раніше Мессі отримував цю нагороду у 2010, 2012, 2013, 2017, 2018, 2019 роках.

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Аргентинець є рекордсменом за кількістю трофеїв Пічічі. На другому місці – іспанський футболіст Тельмо Сарра, який захищав кольори Атлетіка із Більбао і ставав найкращим бомбардиром шість разів. По п’ять нагород в Уго Санчеса, Альфредо Ді Стефано та Кіні. Чотири рази трофей отримував Ференц Пушкаш. У Криштіану Роналду таких нагороди три.

Трофей названий на честь нападника мадридського Атлетіко Рафаеля Морено Арансанді на прізвисько Пічічі.

Роналду вручили Golden Foot

Форвард туринського Ювентуса Криштіану Роналду виграв престижну нагороду Golden Foot, яку вручають футболістам старшим 28 років за досягнення у футболі.

— Для мене велика честь виграти нагороду Golden Foot і увічнити себе на чемпіонському променаді у Монако поряд з видатними легендами футболу всіх часів! Я щиро задоволений і хочу подякувати фанатам з усього світу за те, що проголосували за мене, – написав Роналду.

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Португалець у боротьбі за нагороду обійшов гравця мюнхенської Баварії Роберта Левандовскі та капітана Барселони Ліонеля Мессі. Також на нагороду цьогоріч претендували Серхіо Рамос (Реал Мадрид), Джорджо К’єлліні (Ювентус), Мохаммед Салах (Ліверпуль), Неймар (ПСЖ), Артуро Відаль (Інтер), Жерар Піке (Барселона), Серхіо Агуеро (Манчестер Сіті).