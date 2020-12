Мессі усьоме у кар’єрі вручили трофей Пічічі

Капітан каталонської Барселони Ліонель Мессі отримав трофей Пічічі — нагороду найкращого бомбардира сезону.

За підсумками сезону-2019/20 аргентинець усьоме у кар’єрі став найкращим голеадором у чемпіонаті Іспанії, забивши 25 голів у 33 матчах.

Messi: “It’s an honor for me to surpass Zarra” pic.twitter.com/GqN192lNq5

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 21, 2020