Реакция Роналду на победу Левандовски взорвала сеть

Форвард мюнхенской Баварии Роберт Левандовски, который в сезоне-2019/20 вместе с командой выиграл пять трофеев, совершенно заслуженно стал игроком года по версии ФИФА и получил награду The Best.

Кроме Левандовски на награду претендовали форвард Ювентуса Криштиану Роналду и нападающий Барселоны Лионель Месси. До объявления победителя вся тройка номинантов следила за церемонией через видеосвязь.

Читайте: Левандовски, Сон и Клопп: определены победители премии The Best FIFA 2020

Когда объявили победителем Роберта, то Криштиану не обрадовался успеху своего польского визави — это было заметно с “кислого” выражения лица португальца.

Cristiano Ronaldo’s reaction when Robert Lewandowski was announced The Best Men’s Player for 2020 pic.twitter.com/GsFgtEi33U — Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2020

Пользователи соцсети Twitter отметили, что реакция Роналду на объявление победителем Левандовски стала заметнее, чем собственно победа поляка.

— В жизни я Криштиану Роналду.

Na vida eu sou o Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/uHNZ87eQFV — Curiosidades Europa (@CuriosidadesEU) December 17, 2020

— Реакция Месси и Роналду после того, как они увидели, что Левандовски стал игроком года.

Messi and Ronaldo reactions after see Lewandowski wins the Best Player of the Year #TheBest pic.twitter.com/eqCdWCxWky — FabiShow (@fabien_fichaux) December 17, 2020

— Реакция Роналду на то, что не он стал игроком года — это нечто.

Cristiano Ronaldo’s reaction to not winning player of the year today was…something. pic.twitter.com/3zy8qw4zWm — Sid Seixeiro (@Sid_Seixeiro) December 17, 2020

17 декабря вечером ФИФА объявила победителей премии The Best FIFA 2020. Лучшим футболистом года стал Роберт Левандовски, а футболисткой — игрок Манчестер Сити Люси Бронз.

В прошлом году стала вирусной реакция Вирджил Ван Дейка на победу Месси во время церемонии FIFA The Best 2019 На стоп-кадрах, которые распространились сетью нидерландец иронично улыбается после объявления лауреата.