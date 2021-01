Клуб шестого дивизиона Англии ФК Чорли после победы в третьем раунде Кубка Англии над Дерби Каунти (2:0), который выступает в Чемпионшипе, в раздевалке команды спели песню британской певицы Адель Someone Like You (Такой как ты, — Ред.).

Благодаря этой победе Чорли впервые за свою 137-летнюю историю вышел в 1/16 Кубка Англии.

Читайте: Манчестер Сити обыграл МЮ и вышел в финал Кубка английской лиги

Стоит отметить, что из-за коронавируса Дерби Каунти на матч выставил молодежный состав команды, за что и поплатился.

Эмоциональное исполнение хита Someone Like You футболистами и тренерским штабом Чорли не осталось без внимания Адель. Певица, которая является болельщицей футбольного клуба АПЛ Тоттенхэм Хотспур, отметила распространенное видео командой в соцсети Twitter.

Душевное исполнение песни оценили и бывшие футболисты Гарри Линекер и Рио Фердинанд.

— Люблю это… Поздравляю ребят, написал Фердинанд.

Love this… congrats chaps https://t.co/sX9PdfYGyj — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 9, 2021

— Блестяще, — отметил Линекер.

Интересно, что в следующем круге Чорли встретится именно с Тоттенхэмом Жозе Моуринью, который на выезде разгромил клуб восьмого дивизиона Англии ФК Марин со счетом 5:0.

Источник: BT Sport