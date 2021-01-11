PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт
Марія Степанюк |

Клуб шестой лиги Англии обыграл команду Руни и спел хит Адель — певица оценила

Клуб шестого дивизиона Англии ФК Чорли после победы в третьем раунде Кубка Англии над Дерби Каунти (2:0), который выступает в Чемпионшипе, в раздевалке команды спели песню британской певицы Адель Someone Like You (Такой как ты, — Ред.).

Благодаря этой победе Чорли впервые за свою 137-летнюю историю вышел в 1/16 Кубка Англии.

Читайте: Манчестер Сити обыграл МЮ и вышел в финал Кубка английской лиги

Стоит отметить, что из-за коронавируса Дерби Каунти на матч выставил молодежный состав команды, за что и поплатился.

Эмоциональное исполнение хита Someone Like You футболистами и тренерским штабом Чорли не осталось без внимания Адель. Певица, которая является болельщицей футбольного клуба АПЛ Тоттенхэм Хотспур, отметила распространенное видео командой в соцсети Twitter.

Душевное исполнение песни оценили и бывшие футболисты Гарри Линекер и Рио Фердинанд.

— Люблю это… Поздравляю ребят, написал Фердинанд.

— Блестяще, — отметил Линекер.

Интересно, что в следующем круге Чорли встретится именно с Тоттенхэмом Жозе Моуринью, который на выезде разгромил клуб восьмого дивизиона Англии ФК Марин со счетом 5:0.

Источник: BT Sport

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

Вверх Вверх

Нашли ошибку в тексте?

Ошибка