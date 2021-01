Клуб шостого дивізіону Англії ФК Чорлі після перемоги у третьому раунді Кубка Англії над Дербі Каунті (2:0), який виступає у Чемпіоншипі, у роздягальні команди заспівали пісню британської співачки Адель Someone Like You (Такий як ти, – Ред.).

Завдяки цій перемозі Чорлі вперше за свою 137-річну історію вийшов до 1/16 Кубка Англії.

Читайте: Манчестер Сіті обіграв МЮ і вийшов до фіналу Кубка англійської ліги

Варто відзначити, що через коронавірус Дербі Каунті на матч виставив молодіжний склад команди, за що поплатився.

Емоційне виконання хіта Someone Like You футболістами та тренерським штабом Чорлі не залишилося поза увагою Адель. Співачка, яка є вболівальницею футбольного клубу АПЛ Тоттенгем Готспур, вподобала поширене відео командою у соцмережі Twitter.

Душевне виконання пісні оцінили і колишні футболісти Гаррі Лінекер та Ріо Фердінанд.

— Люблю це … Вітаю хлопців, написав Фердінанд.

Love this… congrats chaps https://t.co/sX9PdfYGyj — Rio Ferdinand (@rioferdy5) January 9, 2021

— Блискуче, – зазначив Лінекер.

Цікаво, що у наступному колі Чорлі зустрінеться саме із Тоттенгемом Жозе Моурінью, який на виїзді розгромив клуб восьмого дивізіону Англії ФК Марін із рахунком 5:0.

Джерело: BT Sport