Манчестер Юнайтед принимал Манчестер Сити в матче 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча состоялась в Манчестере на стадионе Олд Траффорд и завершилась уверенной победой горожан со счетом 2: 0.

Красные дьяволы поразили ворота гостей уже на третьей минуте встречи после удара Маркуса Рашфорда, но взятие ворот молодого форварда отменили из-за офсайда.

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Через две минуты арбитр отменил еще одно взятие — на этот раз не засчитали гол игрока Сити Илкая Гюндогана.

Впоследствии обе команды имели еще по две хорошие возможности открыть счет: сначала мяч после удара Бруну Фернандеша кипер Сити перевел на угловой, а вот после удара Кевина де Брюйне мяч предательски попал в штангу.

Нули на табло размочил защитник Манчестер Сити Джон Стоунз после перерыва. Хавбек горожан Фил Фоден навесил со штрафного, несколько игроков Сити были на линии офсайда, но Стоунс находился в правильном положении, и с близкого расстояния пробил мимо вратаря МЮ Дина Хендерсона в ближний угол.

На 83-й минуте преимущество подопечных Пепа Гвардиолы укрепил полузащитник Фернандиньо.

Украинец Александр Зинченко появился на поле со стартовых минут и отыграл до финального свистка, но результативными действиями не отметился.

Победа позволила Манчестер Сити выйти в финал Кубка английской лиги, где горожан ждет Тоттенхэм Хотспур. Команда Жозе Моуринью в полуфинальном матче уверенно одолела Брэнтфорд со счетом 2:0.