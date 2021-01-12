Пресс-служба Формулы-1 опубликовала обновленную версию календаря на сезон-2021.

По сравнению с первой версией календаря на будущий сезон, который Ф-1 представила в ноябре, Гран-при Австралии в Мельбурне перенесли с марта на ноябрь. А сезон теперь будут открывать этапом в Бахрейне.

Также вторым этапом в сезоне будет гонка в итальянской Имоле вместо Бахрейна. Однако для ее проведения необходимо будет получить одобрение Всемирного совета по автоспорту.

Также исчез из календаря ранее запланированный этап в Шанхае. Сначала Гран-при Китая планировалось провести 11 апреля.

Предварительный календарь Формулы-1 на сезон-2021:

Руководство королевских гонок на неделю сместило этапы в Бразилии, Саудовской Аравии и Абу-Даби, а Гран-при Сингапура и России поменяли местами. Где пройдет третий этап гонки в 2021 году определится позже.

Предварительный этап Формулы-1, как и в других видах спорта, состоялся в необычных условиях. Ведь пандемия коронавируса внесла изменения не только в календарь соревнований, но и в формат проведения этапов.

Одно из самых привычных условий до 2020 года стало отсутствие зрителей. Тысячи поклонников королевских гонок потеряли возможность воочию наблюдать за своими кумирами и любимыми командами.

Ситуация изменилась во время этапа в Сочи. Гран-при России стал первым в 2020 году, который удалось провести со зрителями. Всего допустили на трибуны 30 тыс. зрителей — невиданное количество в нынешних условиях.

Хотя не все команды были в восторге от этой инициативы, действующий чемпион Ф-1 Льюис Хэмилтон отметил, что ему было приятно снова видеть людей на трибунах.

Также во время этапа в Сочи организаторам удалось провести привычный доковидный формат гонок с массовыми мероприятиями с концертами Therr Maitz, Земфиры, Tesla Boy и сетами популярных диджеев.

Также зрителей допустили на Международный автодром Алгарве в Портимане в Португалии. Этот этап Гран-при воочию смогли увидеть чуть более 27 тыс. болельщиков.

Пока неизвестно, проведут ли гонки со зрителями на трибунах в 2021 году. Однако, еще в конце прошлого года стартовала массовая вакцинация во многих странах мира. И при благоприятных условиях болельщики смогут вернуться на трибуны автодромов.

Сколько стоит попасть на этап Ф-1?

Пока для украинцев закрыты границы ЕС, а большинство стран требует для въезда отрицательный ПЦР-тест, а также важную цель для попадания в ту или иную страну, за исключением туристических стран.

Если летом мы получим зеленый свет для пересечения границ, даже со справками с негативными тестами, то украинские поклонники воочию смогут увидеть ряд этапов.

Факты ICTV рассказывают куда можно поехать, при благоприятных условиях, на этап королевских гонок и сколько стоят билеты на Ф-1.

Стоимость билетов на королевские гонки — поистине королевская. Самые дешевые билеты на этапы Гран-при только в России и Китае. К примеру в 2020 году самый дешевый билет на Гран-при Сочи стоил 3 990 рублей (1,5 тыс. грн) — это стоячие места. Места на главной трибуне стоили от 13 490 тыс. (5,1 тыс. грн), а цена на VIP достигала 150 тыс. рублей (56,7 тыс. грн).

Билет-пропуск на этап действует на весь уик-энд. То есть, это три дня, в которые входят три практики, квалификация и сам заезд в воскресенье.

Гран-при Азербайджана

Гонка в Баку запланирована на 6 июня и сейчас уже доступна предпродажа билетов. Очевидно, организаторы надеются провести его со зрителями.

Билеты варьируются от €100 (3,4 тыс. грн), но это только входной билет на один день в пятницу. Входной билет категории General Admission на три дня стоит €130 и позволяет увидеть гонки с разных позиций.

Билеты на центральную трибуну варьируются от €470 до €750. А вот стоимость VIP (категория билетов Formula One Paddock Club) достигает €4 тыс.

Гран-при Австрии

Гонки на автодроме в Шпильберге запланированы на 4 июля. Самые дешевые билеты со свободным размещением на три дня стартуют от €49 до €100.

Ценовая политика билетов на центральные трибуны варьируется от €467 (только воскресная гонка) до €520 — за весь уик-энд. Пакет VIP зависит от количества дней: к примеру, посмотреть свободные заезды в пятницу стоит €860, за субботу и воскресенье придется выложить €3 841, а полный уик-энд — €4 498.

Гран-при Венгрии

1 августа должен состояться этап неподалеку от Будапешта на автодроме Хунгароринг.

Категория General Admission имеет две ценовые подкатегории: €82 — только за воскресну гонку и €93 — за три дня.

На этом автодроме нет билетов VIP, вместо них есть категория Super Gold, но по сравнению с випами они достаточно доступны — от €263 до €464 за три дня. Средняя ценовая стоимость билетов на этом автодроме €200.

Предзаказ билетов на этапы можно сделать на сайте Motorsport Tickets.