Организаторы чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин Формула-1 опубликовали предварительный календарь сезона-2021.

Ожидается, что в следующем году состоится 23 этапа Гран-при. До сих пор не известно, где пройдет четвертый этап, который должен был состояться во Вьетнаме 25 апреля. От гонки в Ханое ранее отказались организаторы вьетнамского этапа. Однако, организаторы Ф-1 не хотят сокращать количество этапов и планируют провести все 23 Гран-при.

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Также календарь Ф-1 пополнился ночной гонкой Гран-при Саудовской Аравии на городской трассе в городе Джидда.

Со второй попытки ожидается возвращение в Ф-1 Гран-при Нидерландов, который в этом году отменили из-за пандемии.

Календарь Формулы-1 на 2021 год

Этап Дата Страна Трасса 1. 21 марта Австралия Альберт-парк 2. 28 марта Бахрейн Сахир 3. 11 апреля Китай Шанхай 4. 25 апреля ? ? 5. 9 мая Испания Барселона 6. 23 мая Монако Монте-Карло 7. 6 июня Азербайджан Баку 8. 13 июня Канада Монреаль 9. 27 июня Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар) 10. 4 июля Австрия Шпильберг 11. 18 июля Великобритания Сильверстоун 12. 1 августа Венгрия Будапешт 13. 29 августа Бельгия Спа 14. 5 сентября Нидерланды Зандфорт 15. 12 сентября Италия Монца 16. 26 сентября Россия Сочи 17. 3 октября Сингапур Марина-Бэй 18. 10 октября Япония Сузука 19 24 октября США Остин 20. 31 октября Мексика Мехико 21. 14 ноября Бразилия Сан-Паулу 22. 28 ноября Саудовская Аравия Джидда 23. 5 декабря ОАЭ Абу-Даби

Mercedes завоевал седьмой подряд Кубок конструкторов

По итогам Гран-при Эмилии-Романьи сезона-2020 пилоты немецкой конюшни Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли две первые строчки. Это позволило их команде обеспечить седьмую подряд победу в Кубке конструкторов, что стало новым рекордом в Ф-1.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянской команде Ferrari, которая шесть раз подряд выигрывала Кубок конструкторов в период с 1999 по 2004 год.