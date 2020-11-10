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Факты / Спорт

Формула-1 опубликовала календарь Гран-при на 2021 год

Организаторы чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин Формула-1 опубликовали предварительный календарь сезона-2021.

Ожидается, что в следующем году состоится 23 этапа Гран-при. До сих пор не известно, где пройдет четвертый этап, который должен был состояться во Вьетнаме 25 апреля. От гонки в Ханое ранее отказались организаторы вьетнамского этапа. Однако, организаторы Ф-1 не хотят сокращать количество этапов и планируют провести все 23 Гран-при.

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Также календарь Ф-1 пополнился ночной гонкой Гран-при Саудовской Аравии на городской трассе в городе Джидда.

Со второй попытки ожидается возвращение в Ф-1 Гран-при Нидерландов, который в этом году отменили из-за пандемии.

Календарь Формулы-1 на 2021 год

Этап Дата Страна Трасса
1. 21 марта Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Австралия Альберт-парк
2. 28 марта Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Бахрейн Сахир
3. 11 апреля Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Китай Шанхай
4. 25 апреля ? ?
5. 9 мая Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Испания Барселона
6. 23 мая Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Монако Монте-Карло
7. 6 июня Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Азербайджан Баку
8. 13 июня Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Канада Монреаль
9. 27 июня Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Франция Ле-Кастелле (Поль Рикар)
10. 4 июля Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Австрия Шпильберг
11. 18 июля Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Великобритания Сильверстоун
12. 1 августа Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Венгрия Будапешт
13. 29 августа Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Бельгия Спа
14. 5 сентября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Нидерланды Зандфорт
15. 12 сентября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Италия Монца
16. 26 сентября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Россия Сочи
17. 3 октября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Сингапур Марина-Бэй
18. 10 октября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Япония Сузука
19 24 октября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты США Остин
20. 31 октября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Мексика Мехико
21. 14 ноября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Бразилия Сан-Паулу
22. 28 ноября Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты Саудовская Аравия Джидда
23. 5 декабря Формула-1: календар сезону 2021 — расписание этапов и даты ОАЭ Абу-Даби

Mercedes завоевал седьмой подряд Кубок конструкторов

По итогам Гран-при Эмилии-Романьи сезона-2020 пилоты немецкой конюшни Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли две первые строчки. Это позволило их команде обеспечить седьмую подряд победу в Кубке конструкторов, что стало новым рекордом в Ф-1.

Предыдущий рекорд принадлежал итальянской команде Ferrari, которая шесть раз подряд выигрывала Кубок конструкторов в период с 1999 по 2004 год.

Источник: Formula 1

Фото: Dreamstime

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