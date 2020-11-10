Организаторы чемпионата мира по кольцевым автогонкам в классе машин Формула-1 опубликовали предварительный календарь сезона-2021.
Ожидается, что в следующем году состоится 23 этапа Гран-при. До сих пор не известно, где пройдет четвертый этап, который должен был состояться во Вьетнаме 25 апреля. От гонки в Ханое ранее отказались организаторы вьетнамского этапа. Однако, организаторы Ф-1 не хотят сокращать количество этапов и планируют провести все 23 Гран-при.
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Также календарь Ф-1 пополнился ночной гонкой Гран-при Саудовской Аравии на городской трассе в городе Джидда.
Со второй попытки ожидается возвращение в Ф-1 Гран-при Нидерландов, который в этом году отменили из-за пандемии.
Календарь Формулы-1 на 2021 год
Mercedes завоевал седьмой подряд Кубок конструкторов
По итогам Гран-при Эмилии-Романьи сезона-2020 пилоты немецкой конюшни Mercedes Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас заняли две первые строчки. Это позволило их команде обеспечить седьмую подряд победу в Кубке конструкторов, что стало новым рекордом в Ф-1.
Предыдущий рекорд принадлежал итальянской команде Ferrari, которая шесть раз подряд выигрывала Кубок конструкторов в период с 1999 по 2004 год.