Борца Богдана Грицая, который бросал вызов боксеру Александру Усику, и его коллегу Дмитрия Несвятипасху уволили из преподавательской должности с Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.

Об этом сообщил в Facebook Дмитрий Несвятипаха.

— Сегодня меня и Богдана Грицая незаконно уволили с Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актами. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш таки состоялся, — написал Дмитрий



Дмитрий Несвятипасха прокомментировал инцидент с увольнением Фактам ICTV.

— Нам сообщили 11 января, в понедельник. Причем, я общался с уполномоченным комиссии по реорганизации и до того. Никакой информации не было. 11-го мы общались с Москаленко — тоже, никакой информации, а потом меня набрали с отдела кадров и сказали, что меня уволили.

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По словам Несвятипасхи, сформулированная причина их увольнения в приказе — сфабрикована.

— Они сделали какие-то акты, будто бы меня и Богдана не было. Они так увольняют уже не первого человека. Так же уволили и заместителя директора Степана Захаркива. После общения в отделе кадров к уполномоченному, конечно, нас не пускали, но четкого ответа не предоставили. Заактировали и все.

Теперь Грицай и Несвятипасха планируют судиться.

— Будем подавать в суд. Будем требовать компенсации и возвращение на рабочие места. Они пошли чисто мошенническим методом, как классические рейдеры.

Спортсмен добавляет, что мотивом увольнения может служить их гражданская позиция о нецелесообразности реорганизации и ликвидации юридического лица Олимпийского колледжа.

— Они убирают так несогласных.

2 сентября правительство присоединило Олимпийский колледж к Национальному университету физического воспитания и спорта. Работники и студенты колледжа требовали отменить это решение и заявляли, что таким образом заведение хотели захватить рейдерским способом и застроить.

Тогда еще и.о. министра образования Шкарлет отметил, что Олимпийский колледж реорганизуют, а не ликвидируют — по рекомендациям Счетной палаты Украины и Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования.

Фото: Дмитро Несвятипаска