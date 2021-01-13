Борца Богдана Грицая, который бросал вызов боксеру Александру Усику, и его коллегу Дмитрия Несвятипасху уволили из преподавательской должности с Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного.
Об этом сообщил в Facebook Дмитрий Несвятипаха.
— Сегодня меня и Богдана Грицая незаконно уволили с Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного. Как и все классические рейдеры, эти тоже пошли путем произвола. Уволили по сфабрикованным актами. Московские агенты всегда пытались влиять на мировоззрение молодого поколения через спорт и образование. К сожалению, реванш таки состоялся, — написал Дмитрий
Дмитрий Несвятипасха прокомментировал инцидент с увольнением Фактам ICTV.
— Нам сообщили 11 января, в понедельник. Причем, я общался с уполномоченным комиссии по реорганизации и до того. Никакой информации не было. 11-го мы общались с Москаленко — тоже, никакой информации, а потом меня набрали с отдела кадров и сказали, что меня уволили.
Читайте: Я думаю, что выиграю — борец Грицай о возможном бое с Усиком
По словам Несвятипасхи, сформулированная причина их увольнения в приказе — сфабрикована.
— Они сделали какие-то акты, будто бы меня и Богдана не было. Они так увольняют уже не первого человека. Так же уволили и заместителя директора Степана Захаркива. После общения в отделе кадров к уполномоченному, конечно, нас не пускали, но четкого ответа не предоставили. Заактировали и все.
Теперь Грицай и Несвятипасха планируют судиться.
— Будем подавать в суд. Будем требовать компенсации и возвращение на рабочие места. Они пошли чисто мошенническим методом, как классические рейдеры.
Спортсмен добавляет, что мотивом увольнения может служить их гражданская позиция о нецелесообразности реорганизации и ликвидации юридического лица Олимпийского колледжа.
— Они убирают так несогласных.
2 сентября правительство присоединило Олимпийский колледж к Национальному университету физического воспитания и спорта. Работники и студенты колледжа требовали отменить это решение и заявляли, что таким образом заведение хотели захватить рейдерским способом и застроить.
Тогда еще и.о. министра образования Шкарлет отметил, что Олимпийский колледж реорганизуют, а не ликвидируют — по рекомендациям Счетной палаты Украины и Национального агентства по вопросам обеспечения качества образования.
Фото: Дмитро Несвятипаска