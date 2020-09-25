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Столкновения и ректор в мусорнике. Причина скандала в Олимпийском колледже

24 сентября неизвестные молодые люди не пустили в колледж ректора Национального университета физического воспитания и спорта Украины, а затем бросили его в мусорку. Но скандал вокруг этого Олимпийского колледжа разгорелся задолго до этих событий.

Учебное заведение, в котором учатся будущие олимпийцы, а это более 100 студентов и более 300 школьников, еще два года назад должно было перейти в коммунальную собственность. Тогда руководителю Алексею Семенюшко удалось этому помешать.

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Сейчас решением Кабинета министров, о совместной реорганизации — заведение подчинили Университету физкультуры. Это сделали для того, чтобы дети могли из колледжа сразу поступать в этот вуз и получать более качественные образовательные услуги.

25 сентября протест продолжался уже под стенами правительства, но требования активистов довольно запутанные, а сам Семенюшко общаться с журналистами отказался и постоянно убегал с поля зрения видеокамер.

Ректор Национального университета физического воспитания объясняет, что есть официальное постановление правительства, создана комиссия и директор колледжа на время работы комиссии должен быть отстранен. Это тоже решение правительства.

Больше ни одного работника от обязанностей устранять не будут, студенты будут учиться и дальше, печать останется в колледже, это будет подразделение университета. Но здания перейдут на баланс университета.

Такие примеры уже есть, и они успешны. Главное, что спортсмены, которые прославляют нашу страну — смогут работать по индивидуальному графику, а также тренироваться и получать образование сразу в вузе.

В Минобразования говорят, что реорганизация должна быть. Олимпийский колледж остался едва ли не единственный, который еще не прошел этой процедуры. Преимущества сразу почувствуют и студенты, и преподаватели.

Столичный глава Виталий Кличко считает, что все должно быть по закону. А вот протестующие выполнять законные требования и распоряжения Кабмина не собираются и готовят новые акции.

Столкновения в Олимпийском колледже

В Киеве на территории Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного возник конфликт, который привел к столкновениям. Телесные повреждения получили несколько человек, среди них и полицейские.

Сейчас известно, что конфликт возник во время работы ликвидационной комиссии. Для его урегулирования выехали дополнительные экипажи полиции.

Представители обеих сторон конфликта дают объяснения в Деснянском райуправлении полиции.

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