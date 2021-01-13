Борця Богдана Грицая, який кидав виклик боксеру Олександру Усику, та його колегу Дмитра Несвятипаску звільнили з викладацької посади з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного.

Про це повідомив у Facebook Дмитро Несвятипаска.

— Сьогодні мене та Богдана Грицая незаконно звільнили з Олімпійського коледжу імені Івана Піддубного. Як і всі класичні рейдери, ці теж пішли шляхом свавілля. Звільнили за сфабрикованими актами. Московські агенти завжди намагалися впливати на світогляд молодого покоління через спорт та освіту. На жаль, реванш таки відбувся, – написав Дмитро

Дмитро Несвятипаску прокоментував інцидент зі звільненням Фактам ICTV.

— Нам повідомили 11 січня, у понеділок. Причому, я спілкувався із уповноваженим комісії з реорганізації і до того. Жодної інформації не було. 11-го ми спілкувалися із Москаленком – теж, жодної інформації, а потім мене набрали із відділу кадрів і сказали, що мене звільнено.

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За словами Несвятипаски, сформульована причина їхнього звільнення у наказі – є сфабрикованою.

— Вони зробили якісь акти, що ніби-то мене та Богдана не було. Вони так звільняють вже не першу людину. Так само звільнили і заступника директора Степана Захарківа. Після спілкування у відділі кадрів до уповноваженого, звісно, нас не пускали, але чіткої відповіді не надали. Заактували і все.

Тепер Грицай та Несвятипаска планують судитися.

— Будемо подавати до суду. Будемо вимагати компенсації та повернення на робочі місця. Вони пішли суто шахрайським методом, як класичні рейдери.

Спортсмен додає, що мотивом звільнення може слугувати їхня громадянська позиція щодо недоцільності реорганізації та ліквідації юридичної особи Олімпійського коледжу.

— Вони прибирають так незгодних.

2 вересня уряд приєднав Олімпійський коледж до Національного університету фізичного виховання і спорту. Працівники і студенти коледжу вимагали скасувати це рішення та заявляли, що таким чином заклад хотіли захопити у рейдерський спосіб і забудувати.

Тоді ще в.о. міністра освіти Шкарлет наголосив, що Олімпійський коледж реорганізовують, а не ліквідують — за рекомендаціями Рахункової палати України та Національного агентства з питань забезпечення якості освіти.

Фото: Дмитро Несвятипаска